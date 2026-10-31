Manizales se ubica entre las primeras cinco ciudades con mayor puntaje de las Pruebas Saber

Manizales

Dentro del proceso de mejora de calidad educativa, la capital caldense obtuvo 280 puntos alcanzando uno de los resultados más altos en la última década representando un avance en el desempeño estudiantil. Andrés Felipe Betancourth, secretario de Educación de Manizales, resalta el aumento del promedio agregado.

“Anteriormente, obteníamos puntajes inferiores a los 280, pero ahora esto, nos consolida como una de las primeras ciudades en materia del rendimiento en Pruebas Saber, pero también ratifica el esfuerzo que hemos promovido desde la administración municipal liderados por el alcalde cumpliendo las metas del Plan de desarrollo”.

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De igual manera, destaca el trabajo hecho con aliados como la Fundación Luker, pero también con los rectores, profesores, estudiantes y padres de familia. El jefe de la cartera municipal señala que es primordial estar bien posicionados ofreciendo buenas oportunidades a los niños y adolescentes de los colegios oficiales y no oficiales.

“Los positivos resultados de las Pruebas Saber abre el camino no solo para la universidad, sino a múltiples opciones académicas y laborales del futuro de los estudiantes”, señala Andrés Felipe Betancourth.

Los resultados de las Pruebas Saber 11 2026 ubicaron a Manizales en el quinto lugar con 280 puntos.