Caldas avanza en su reconstrucción con 10 proyectos de infraestructura por más de $107.000 millones

AME7622. MANIZALES (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas esperan frente a la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ STR / STR

La reconstrucción de Caldas comienza a tomar forma con un portafolio de 10 proyectos de infraestructura por $107.873 millones, una apuesta para recuperar servicios esenciales afectados por el sismo del 10 de agosto. Sin embargo, el desafío es mucho mayor: las necesidades de recuperación podrían superar los $4 billones al incluir Manizales y otros componentes.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares, las necesidades identificadas en 26 municipios, sin incluir la capital, ascienden a $2,217 billones, una cifra que supera ampliamente la programación inicial departamental de $222.500 millones.

Carlos Anderson, exsecretario de Planeación de Caldas, participó durante su gestión en la articulación de la estrategia de reconstrucción, orientada a transformar las necesidades identificadas en proyectos técnicamente estructurados y a gestionar fuentes de financiación para su ejecución.

“Uno de los principales retos que identificamos fue la necesidad de pasar de la atención inmediata de la emergencia a una reconstrucción planificada. No se trataba solamente de cuantificar los daños, sino de dejar una ruta de proyectos que permitiera gestionar recursos y avanzar hacia soluciones definitivas para las comunidades afectadas”, señaló Carlos Anderson.

Hospitales y centros infantiles, entre las prioridades

El portafolio contempla intervenciones en los hospitales de Pácora, Supía y Viterbo; centros de desarrollo infantil en Palestina, Victoria y San José; estaciones de Bomberos en Aguadas y Belalcázar; el Centro de Protección al Adulto Mayor de Filadelfia y la Plaza de Mercado de Riosucio.

Estas iniciativas buscan recuperar infraestructura estratégica para la prestación de servicios públicos y sociales. Su ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes.

Las estimaciones también evidencian necesidades de inversión cercanas a $300.000 millones en infraestructura educativa, $80.000 millones para el Hospital Santa Sofía y $120.000 millones para otros hospitales y centros de salud.

“Desde Planeación entendimos que reconstruir no podía significar únicamente levantar nuevamente las estructuras afectadas. La prioridad debía ser recuperar servicios fundamentales y aprovechar las inversiones para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta de los municipios ante futuras emergencias”, explicó el exsecretario.

Recursos y atención a las familias afectadas

Paralelamente, el departamento ha avanzado en medidas de respuesta inmediata. Se han entregado más de 1.200 subsidios de arrendamiento por cerca de $1.100 millones en 16 municipios y se destinaron $6.873 millones a soluciones temporales de vivienda para 7.217 hogares, recursos que avanzan en distintas etapas de disponibilidad y legalización.

También se ejecutaron $3.500 millones en bancos de materiales para reparaciones menores en 19 municipios.

En materia financiera, la administración reportó el traslado de $48.000 millones al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo y proyecta un crédito por $100.000 millones, sujeto a los trámites y aprobaciones correspondientes.

El desafío: convertir los proyectos en obras

Con la evaluación de daños finalizada, el departamento avanza en la formulación del Plan de Acción Específico, que permitirá orientar las prioridades de recuperación.

a siguiente etapa será asegurar compromisos financieros con fuentes, montos y plazos definidos. Para ello, será fundamental la articulación entre el Gobierno departamental, los municipios y las entidades nacionales.

“El desafío que tiene Caldas es enorme y exige continuidad institucional. Los proyectos estructurados representan un punto de partida, pero es indispensable consolidar una gestión conjunta con el Gobierno nacional para garantizar su financiación. La reconstrucción debe trascender los periodos administrativos y convertirse en una oportunidad para dejar un departamento más seguro y preparado”, puntualizó Carlos Anderson.