Autoridades de salud en Caldas invierten más de $ 2.000 millones en hospital afectado por terremoto

Manizales

La inversión que hizo la DTSC se distribuyó en dos componentes: $ 1.304.383.370 destinados a la adquisición de un autoclave y 66 camas hospitalarias eléctricas, y $ 1.200 millones para atender las afectaciones ocasionadas por la emergencia del 10 de agosto, orientados a la adquisición de equipos biomédicos.

“Es importante los nuevos equipos porque es apoyar a la E.S.E. y a la comunidad, quienes tendrán servicio de calidad gracias a los servicios que presta el hospital”, puntualiza Camilo Ramírez, subdirector Jurídico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

La dotación incluyó, además de las camas eléctricas y el autoclave, equipos como ecógrafos, ventiladores, monitores, desfibriladores y otros dispositivos necesarios para el funcionamiento de diferentes áreas asistenciales. Estos recursos permitieron atender necesidades prioritarias del hospital, renovar equipos que habían cumplido parte de su vida útil y fortalecer la disponibilidad de tecnología para la atención de los pacientes.

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“El terremoto ocasionó muchos daños al hospital. Inicialmente. Se calcularon $ 7.000 millones representados en problemas de equipos, pero gracias al gobierno departamental se entregaron $ 2.504 millones para recuperar dichos equipos. Seguros del Estado nos dio $ 1.200 millones para recuperar la infraestructura, mejorar servicios de esterilización, arreglar el área urgencias que se había desentechado, por eso avisamos a la comunidad que prestamos servicios al cien por ciento”, indica el gerente del Hospital Departamental Santa Sofía, Carlos Piedrahita.

La renovación de las camas hospitalarias respondió al desgaste generado por el uso continuo y los procesos frecuentes de limpieza y desinfección. Esta necesidad cobró especial relevancia en Santa Sofía, por ser la institución hospitalaria pública de mayor complejidad del departamento y el único hospital público de tercer nivel de atención en Caldas.

“Estamos contentos con la reconstrucción que se ha logrado en este hospital. Luego del terremoto parecía un lugar de guerra, hicimos unos traslados de servicios, pero ya hoy los reubicamos y con refacciones necesarias para su infraestructura, los cuales se han destinado $ 500.000.000. Esperamos el próximo año tener el nuevo edificio”, manifiesta el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.

La inversión tendrá como población beneficiaria a más de 400 mil usuarios potenciales, quienes requieren servicios de salud en los diferentes niveles de complejidad.