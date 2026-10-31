Una menor de 9 años de edad falleció por un trágico accidente de tránsito en vías del Quindío

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Armenia

El caso se presentó el pasado sábado 24 de octubre y quedó registrado por cámaras de seguridad donde una motocicleta chocó aparatosamente con un tractocamión que realizaba una maniobra de giro para ingresar a la variante sur del municipio de Calarcá, en el sector del parador de camioneros.

En la motocicleta iban tres ocupantes al parecer sin casco y debido al exceso de velocidad no logró frenar a tiempo por lo que salieron expulsados debido al fuerte choque.

La peor parte la llevó una menor de 9 años de edad identificada como Violeta Castellanos quien permanecía hospitalizada recibiendo la atención médica, sin embargo, no logró reponerse de las graves heridas y falleció este viernes 30 de octubre.

Autoridades de tránsito de Calarcá

La subsecretaria de movilidad del municipio de Calarcá, Angélica Ocampo llamó la atención sobre el cumplimiento de las normas de tránsito para evitar este tipo de hechos tan lamentables que enlutan a una familia y al departamento como tal.

“Estamos muy tristes, efectivamente, por el fallecimiento de la menor que se vio involucrada en el accidente de tránsito precisamente ahora 8 días, precisamente antes de llegar a la bella donde se vio involucrada un tracto camión y una motocicleta”, mencionó.

Reconoció que el afán del día a día puede generar las impudencias, sin embargo, fue clara que es fundamental salvaguardar la vida y la de los demás actores viales.

“Yo sé que a veces vamos de afán, que el día a día de pronto nos hace cometer algunas imprudencias, pero por favor, pensemos siempre en que estamos salvaguardando nuestra vida y la de los demás. Este hecho tan lamentable pues nos deja muchas reflexiones”, dijo.

Recordó que establecen los controles correspondientes y el trabajo de educación vial en los diferentes lugares para lograr concientizar sobre la importancia de respetar las señales de tránsito para reducir la accidentalidad.

“Nosotros efectivamente realizamos el control del vía, estamos muy comprometidos con la educación vial que se le está haciendo realmente a todos los actores viales, estamos yendo a las instituciones educativas, a las empresas de transporte público y vamos a cada rinconcito que nos permitan llegar porque estamos convencidos de que si todos aprendemos a querer la vida y a respetar las señales de tránsito, estos hechos se van a bajar en un gran porcentaje y es lo que necesitamos”, enfatizó.

Sostuvo que las estrategias de prevención buscan que hechos como el de la menor no vuelvan a presentarse en las vías del municipio.