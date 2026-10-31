En Cúcuta, EJC lanzó desde helicóptero volantes con la imagen de Antonio García y otros cabecillas

El Ejército Nacional realizó una jornada de perifoneo aéreo en Cúcuta y su área metropolitana para promover las denuncias ciudadanas contra el terrorismo y divulgar las recompensas ofrecidas por información que permita ubicar a los principales cabecillas de grupos armados ilegales que delinquen en Norte de Santander.

Durante la actividad, que se desarrolló en la noche del viernes 30 de octubre, fueron lanzados desde un helicóptero volantes con fotografías de Antonio García, máximo jefe del ELN, y de otros integrantes de estructuras criminales que tienen presencia en esta región del país.

La jornada fue adelantada por el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 2 y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, que articularon sus capacidades para llevar mensajes a diferentes sectores de la capital nortesantandereana. La tripulación de un helicóptero Bell UH-1H Huey II utilizó un dispositivo acústico de largo alcance LRAD 1000, con el que transmitió mensajes para que los habitantes reporten información sobre posibles acciones terroristas.

Los volantes contenían información sobre la Línea 107, un canal gratuito que funciona las 24 horas del día para recibir información de la ciudadanía, además de las imágenes de los cabecillas y los datos de las recompensas ofrecidas por las autoridades. El propósito es que la población conozca los mecanismos disponibles para alertar oportunamente sobre amenazas y aportar información que facilite la ubicación de integrantes de organizaciones armadas ilegales.

La intervención aérea se suma al dispositivo de seguridad que fue ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella para Cúcuta, luego del asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos, ocurrido el 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental. El crimen es materia de investigación por parte de las autoridades.

Un día después, el 27 de octubre, se registró un ataque con explosivos en inmediaciones de las instalaciones de la DIAN y del puente internacional Francisco de Paula Santander, en el sector de El Escobal. La detonación dejó siete personas heridas, cuatro civiles y tres policías, de acuerdo con el balance conocido por las autoridades.

Tras estos hechos, el Gobierno ordenó la militarización temporal de la capital nortesantandereana. Desde el jueves 29 de octubre, más de 500 soldados de operaciones especiales urbanas comenzaron a desplegarse en distintos puntos de la ciudad, con patrullajes conjuntos con la Policía, puestos de control y verificación de antecedentes.

El perifoneo aéreo hace parte de las acciones de Acción Integral que acompañan este dispositivo militar. La estrategia también contempla jornadas de perifoneo terrestre y difusión de mensajes a través de las emisoras Colombia Estéreo, con el propósito de acercar los canales de denuncia a la población y obtener información que contribuya a prevenir nuevos hechos violentos en la zona fronteriza.