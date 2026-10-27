Hombres del ELN recorrieron calles, instalaron banderas y dispararon contra un policía en Arauca

Hombres armados del ELN recorrieron sectores residenciales y comerciales de Saravena, instalaron banderas de esa guerrilla en Tame y Betoyes, y un francotirador disparó contra un policía en Arauquita. Estas acciones se registraron durante la jornada de este martes 27 de octubre en Arauca. Además, en el vecino departamento de Casanare fue quemada maquinaria que pertenecería a la empresa KMA.

En Saravena, hombres con armas largas y uniformes alusivos al ELN recorrieron al mediodía la calle 20 y varios sectores residenciales y comerciales. La presencia de los armados generó temor entre los habitantes del municipio.

En Tame, hacia las 8:00 de la mañana, un grupo de hombres armados ingresó al casco urbano e instaló una bandera del ELN en el monumento al Girara, a solo tres cuadras de la estación de Policía.

También en zona rural de Tame, en el centro poblado de Betoyes, fue pintada una bandera de esa guerrilla sobre las ruinas de la estación de Policía. La estructura había sido derribada el pasado 14 de septiembre por integrantes del ELN que utilizaron maquinaria pesada. Un mes antes, la estación había sufrido un ataque con disparos y explosivos que dejó dos uniformados muertos y varios heridos.

Por otra parte, hacia las 11:15 de la mañana, un policía recibió un disparo de francotirador en inmediaciones de la plaza de mercado de Arauquita. El proyectil impactó su chaleco antibalas, por lo que el uniformado no resultó herido.

A estos hechos se suma la quema de maquinaria que pertenecería a la empresa KMA, la cual adelantaba trabajos en la vía Marginal de la Selva, en inmediaciones del puente sobre el río Casanare, en zona rural de Hato Corozal, Casanare.