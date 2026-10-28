Alerta por incursión del ELN en cuatro corregimientos de Dagua y disputa con disidencias FARC

La Defensoría del Pueblo advierte por la incursión del ELN en cuatro corregimientos de Dagua, Valle del Cauca, donde disputa el control territorial al Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en medio del riesgo de una escalada de la confrontación armada que podría afectar a la población civil.

Según la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2026, el autodenominado Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, del ELN, ingresó entre junio y julio de este año a El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada, donde busca disputar el dominio territorial al Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del Estado Mayor Central (EMC).

La Defensoría advierte que la disputa podría provocar un recrudecimiento de los combates sobre la antigua vía al mar, homicidios selectivos y múltiples, ataques con drones cargados con granadas, confinamientos prolongados y desplazamientos masivos.

El escenario de riesgo también comprende otros 13 corregimientos donde el Frente Jaime Martínez avanza en la consolidación de su control territorial: Juntas, Cisneros, Loboguerrero, Zabaletas, El Naranjo, Zelandia, Los Cristales, Providencia, Los Alpes, Santa María, El Limonar, El Palmar y Jiguales.

La alerta señala el aumento del riesgo por el uso de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y municiones sin explotar, además del posible empleo de drones cargados con granadas en zonas pobladas.

Entre las poblaciones especialmente expuestas están cuatro cabildos indígenas Nasa, el resguardo indígena Nasa Yu’zxicxkwe, 14 consejos comunitarios afrodescendientes que agrupan a 10.605 personas, comunidades campesinas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La Defensoría también advierte sobre el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como sobre las amenazas y persecuciones contra 13 firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y sus familias, que podrían derivar en nuevos desplazamientos y en el abandono de proyectos productivos.

Ante este panorama, la entidad emitió 13 recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer la respuesta institucional, disuadir las amenazas, investigar los hechos violentos y garantizar la protección de las comunidades.

La Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2026 no reemplaza las alertas 036 de 2023 y 017 de 2021, que continúan vigentes.