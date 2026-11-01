Medellín será sede de cumbre contra carteles de las Américas liderada por Estados Unidos

Medellín

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora López, anunció que Medellín fue propuesta como sede de la próxima reunión de alto nivel de la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C), prevista para febrero de 2027.

El anuncio se realizó durante un consejo de seguridad en Antioquia, donde el alto funcionario destacó la importancia de consolidar la cooperación entre los países del continente para enfrentar las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

La cumbre contará con la participación de autoridades de Defensa de los países vinculados a la coalición, bajo el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos, organismo que impulsa la coordinación de esfuerzos militares y de seguridad contra el crimen transnacional.

“En el mes de febrero del año entrante se va a desarrollar acá en Medellín esa gran reunión que va a permitir también fortalecer aún más ese esfuerzo, no solamente de Colombia en la región, sino a través del hemisferio”, manifestó el ministro Mora.

Medellín tendrá un centro internacional de operaciones contra el crimen organizado

El anuncio se da luego de conocer que la capital antioqueña fue designada como sede operativa de la A3C, iniciativa que tendrá presencia en el Centro de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto para la Ciudadanía (C5i), infraestructura que se construye en la ciudad.

Este complejo permitirá integrar capacidades tecnológicas, intercambio de información y coordinación entre organismos de seguridad nacionales e internacionales para fortalecer las operaciones contra las redes del narcotráfico.

La Coalición contra Carteles de las Américas forma parte de los mecanismos de cooperación impulsados por Estados Unidos para enfrentar amenazas como el tráfico de drogas, las organizaciones criminales transnacionales y otras economías ilícitas.

Con el encuentro anunciado para febrero de 2027, Medellín y Antioquia buscarán consolidarse como puntos estratégicos de articulación internacional en materia de seguridad, mediante el intercambio de inteligencia, experiencias y estrategias conjuntas contra el crimen organizado.