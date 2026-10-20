Puertorriqueño fue hallado muerto en un hotel de Laureles en Medellín

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Medellín

Las autoridades investigan la muerte de Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, un ciudadano puertorriqueño de 53 años que fue hallado sin vida el 19 de octubre en un alojamiento del barrio Laureles, en Medellín.

El caso fue conocido luego de que un allegado del extranjero alertara a las autoridades porque no había logrado comunicarse con él desde que lo dejó en un inmueble alquilado para su hospedaje.

Los policías lo acompañaron hasta el inmueble, donde encontraron al ciudadano puertorriqueño muerto, tendido en el suelo y cubierto con una cobija.

De acuerdo con información entregada por sus allegados, Rodríguez Meléndez había salido durante la noche del sábado para encontrarse con un amigo en un establecimiento comercial del sector de La 70, una zona de Medellín cercana al lugar donde se hospedaba.

Posteriormente, habría ingresado al alojamiento durante la mañana del domingo. Sin embargo, desde ese momento no se conocieron mayores detalles sobre sus movimientos ni sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Apertura de investigaciones

Durante las primeras revisiones las autoridades no encontraron signos externos evidentes de violencia. No obstante, sus allegados advirtieron que al puertorriqueño le faltarían algunas pertenencias, un elemento que también deberá ser evaluado dentro de la investigación para determinar si hubo un posible hurto relacionado con el caso.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo y recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Entre las hipótesis que se indagan está la posibilidad de que el hombre hubiera sido víctima del suministro de una sustancia, presuntamente escopolamina.

Por ahora, las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación. Los resultados forenses y la información que se obtenga de las labores judiciales serán determinantes para establecer qué ocurrió con Gustavo Javier Rodríguez Meléndez y si su muerte estuvo relacionada con un homicidio.