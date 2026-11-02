Desde Caldas reiteran el llamado al gobierno en girar recursos del Fondo Milagro para reconstrucción

Manizales

A la fecha se han distribuido cerca de 3.000 millones en subsidios de arrendamiento a más de 20.000 damnificados por el terremoto en Caldas, sin embargo, reiteran el llamado al Fondo Milagro a girar los recursos, ya que hasta el momento, los dineros del gobierno departamental y de la UNGRD se han entregado a los afectados.

John Alexander Alzate, ex secretario de Hacienda de Caldas, afirma que se requiere la concurrencia del gobierno nacional para atender la emergencia. “Hoy no ha llegado al departamento plata para la reconstrucción, la única cifra que llegó fueron alrededores de $ 4.000 millones para subsidios de arrendamiento que se entregan hace varios días, pero a los municipios de Caldas no han llegado los recursos del Fondo milagro”.

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Se han identificado cuentas de financiamiento por $ 240 mil millones, es decir, aproximadamente, el 5 por ciento del valor de la reconstrucción, por lo que piden al nivel central concurrir a la cofinanciación, de lo contrario, la ejecución será a largo plazo. “Por eso, si el gobierno nacional no concurre a esta cofinanciación será imposible o se tardará un largo tiempo para ejecutar la reconstrucción de mencionado territorio”, concluye Alzate.

Las declaraciones fueron entregadas en un evento, en que el funcionario anunció su salida de la cartera departamental para dedicarse a construir sus sueños, no manifestó aspirar a un cargo de elección popular. Además, expuso su gestión en la Secretaría de Hacienda de Caldas.