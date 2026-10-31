¿Quiénes son los candidatos en las elecciones intermedias de EE.UU.? Estados que eligen gobernador

El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos tendrá una nueva jornada electoral para elegir a los próximos representantes al Congreso, la tercera parte del Senado y a los gobernadores de la nación norteamericana.

En estas elecciones, las “midterms” o “intermedias”, las gobernaciones son uno de los cargos en juego; los candidatos electos estarán a cargo de administrar los recursos y dirigir a su respectivo estado por los próximos cuatro años.

Estados Unidos cuenta con 39 gobernaciones entre estados y territorios. Para las elecciones del 3 de noviembre, 36 estados eligen gobernador y 3 territorios eligen gobernador.

A pesar de que los demócratas y republicanos son los dos partidos más fuertes, el sistema electoral no se limita únicamente a esos dos.

En algunos estados está permitida la participación de candidatos independientes o de otras organizaciones políticas, por lo que es normal ver más de dos candidatos en el boletín electoral.

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Estados de EE.UU. que eligen gobernador

Las gobernaciones en disputa están divididas actualmente entre 18 cargos ocupados por demócratas y 18 cargos ocupados por republicanos.

Además, 15 de los gobernadores actuales no pueden aspirar a una reelección por límites de mandato.

Por otra parte, hay tres estados (Georgia, Kansas y Nevada) donde la competencia está clasificada como un Toss-up, lo que significa que la carrera electoral está tan reñida que no es posible identificar una ventaja clara para alguno de los partidos.

A continuación, estos son los estados que eligen gobernador y el partido de cada candidato:

Alabama

Doug Jones (Demócrata)

Tommy Tuberville (Republicano)

Alaska

Jonathan Kreiss-Tomkins ( Demócrata)

David Bronson (Republicano)

Treg Taylor (Republicano)

Bernadette Wilson (Republicano)

Arizona

Katie Hobbs (Demócrata)

Andy Biggs (Republicano)

Arkansas

Frederick Love (Demócrata)

Sarah Sanders (Republicano)

California

Xavier Becerra (Demócrata)

Steve Hilton (Republicano)

Colorado

Phil Weiser (Demócrata)

Víctor Marx (Republicano)

Connecticut

Ned Lamont (Demócrata)

Ryan Fazio (Republicano)

Florida

David Jolly (Demócrata)

Byron Donalds ( Republicano)

Georgia

Keisha Lance Bottoms (Demócrata)

Rick Jackson ( Republicano)

Hawái

Josh Green (Demócrata)

Gary Cordery (Republicano)

Idaho

Terri Pickens (Demócrata)

Brad Little ( Republicano)

Illinois

J.B Pritzker (Demócrata)

Darren Bailey (Republicano)

Iowa

Rob Sand (Demócrata)

Zach Lahn (Republicano)

Kansas

Cindy Holscher (Demócrata)

Ty Masterson (Republicano)

Maine

Hannah Pingree (Demócrata)

Bobby Charles ( Republicano)

Rick Bennet ( Independiente)

Maryland

Wes Moore (Demócrata)

Dan Cox ( Republicano)

Massachusetts

Maura Hailey (Demócrata)

Michael Minogue ( Republicano)

Michigan

Jocelyn Benson (Demócrata)

John James ( Republicano)

Minnesota

Amy Klobuchar (Demócrata)

Lisa Demuth ( Republicano)

Nebraska

Lynne Walz (Demócrata)

Jim Pillen ( Republicano)

Nevada

Aaron Ford (Demócrata)

Joe Lombardo ( Republicano)

Nueva Hampshire

Cinde Warmington (Demócrata)

Kelly Ayotte ( Republicano)

Nuevo México

Deb Haaland (Demócrata)

Greggory Hull ( Republicano)

Nueva York

Katy Hochul (Demócrata)

Bruce Blakerman ( Republicano)

Ohio

Amy Acton (Demócrata)

Vivek Ramaswamy ( Republicano)

Oklahoma

Cyndi Munson (Demócrata)

Mike Mazzei ( Republicano)

Oregón

Tina Kotek (Demócrata)

Christine Dazan ( Republicano)

Pensilvania

Josh Shapiro (Demócrata)

Stacy Garrity ( Republicano)

Rhode Island

Helena Foulkes (Demócrata)

Aaron Gouckian ( Republicano)

Carolina del Sur

Jermaine Jhonson (Demócrata)

Alan Wilson (Republicano)

Dakota del Sur

Dan Ahlers (Demócrata)

Larry Rohden (Republicano)

Tennessee

Jerri Green (Demócrata)

Marsha Balckburn (Republicano)

Texas

Gina Hinojosa (Demócrata)

Greg Abbott (Republicano)

Vermont

Amanda Janoo (Demócrata)

Phil Scott (Republicano)

Wisconsin

David Crowley (Demócrata)

Tom Tiffany (Republicano)

Wyoming

Ken Casner (Demócrata)

Eric Barlow (Republicano)

Territorios de EE.UU que eligen gobernador

Tres territorios de Estados Unidos elegirán gobernador el 3 de noviembre:

Guam

Therese M. Terlaje (Demócrata)

Vicente Ada (Republicano)

Islas Marianas del Norte

Blas T. Attao (Independiente)

Lawrance Camacho (Independiente)

Ralph Torres (Republicano)

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Stacey Plaskett (D)

Oakland Benta (Independiente)

Adlah Donastorg Jr. (Independiente)

Gustav James (Independiente)

Warren Mosler (Independiente)

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