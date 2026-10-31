¿Quiénes son los candidatos en las elecciones intermedias de EE.UU.? Estados que eligen gobernador
Las elecciones intermedias se realizan en la mitad del mandato presidencial en Estados Unidos, conozca a todos los candidatos aquí.
El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos tendrá una nueva jornada electoral para elegir a los próximos representantes al Congreso, la tercera parte del Senado y a los gobernadores de la nación norteamericana.
En estas elecciones, las “midterms” o “intermedias”, las gobernaciones son uno de los cargos en juego; los candidatos electos estarán a cargo de administrar los recursos y dirigir a su respectivo estado por los próximos cuatro años.
Estados Unidos cuenta con 39 gobernaciones entre estados y territorios. Para las elecciones del 3 de noviembre, 36 estados eligen gobernador y 3 territorios eligen gobernador.
A pesar de que los demócratas y republicanos son los dos partidos más fuertes, el sistema electoral no se limita únicamente a esos dos.
En algunos estados está permitida la participación de candidatos independientes o de otras organizaciones políticas, por lo que es normal ver más de dos candidatos en el boletín electoral.
Lea también: ¿Cuándo son las elecciones de mitad de mandato del 2026 en EE.UU? Fecha y horarios de votación
Estados de EE.UU. que eligen gobernador
Las gobernaciones en disputa están divididas actualmente entre 18 cargos ocupados por demócratas y 18 cargos ocupados por republicanos.
Además, 15 de los gobernadores actuales no pueden aspirar a una reelección por límites de mandato.
Por otra parte, hay tres estados (Georgia, Kansas y Nevada) donde la competencia está clasificada como un Toss-up, lo que significa que la carrera electoral está tan reñida que no es posible identificar una ventaja clara para alguno de los partidos.
A continuación, estos son los estados que eligen gobernador y el partido de cada candidato:
- Alabama
Doug Jones (Demócrata)
Tommy Tuberville (Republicano)
- Alaska
Jonathan Kreiss-Tomkins ( Demócrata)
David Bronson (Republicano)
Treg Taylor (Republicano)
Bernadette Wilson (Republicano)
- Arizona
Katie Hobbs (Demócrata)
Andy Biggs (Republicano)
- Arkansas
Frederick Love (Demócrata)
Sarah Sanders (Republicano)
- California
Xavier Becerra (Demócrata)
Steve Hilton (Republicano)
- Colorado
Phil Weiser (Demócrata)
Víctor Marx (Republicano)
- Connecticut
Ned Lamont (Demócrata)
Ryan Fazio (Republicano)
- Florida
David Jolly (Demócrata)
Byron Donalds ( Republicano)
- Georgia
Keisha Lance Bottoms (Demócrata)
Rick Jackson ( Republicano)
- Hawái
Josh Green (Demócrata)
Gary Cordery (Republicano)
- Idaho
Terri Pickens (Demócrata)
Brad Little ( Republicano)
- Illinois
J.B Pritzker (Demócrata)
Darren Bailey (Republicano)
- Iowa
Rob Sand (Demócrata)
Zach Lahn (Republicano)
- Kansas
Cindy Holscher (Demócrata)
Ty Masterson (Republicano)
- Maine
Hannah Pingree (Demócrata)
Bobby Charles ( Republicano)
Rick Bennet ( Independiente)
- Maryland
Wes Moore (Demócrata)
Dan Cox ( Republicano)
- Massachusetts
Maura Hailey (Demócrata)
Michael Minogue ( Republicano)
- Michigan
Jocelyn Benson (Demócrata)
John James ( Republicano)
- Minnesota
Amy Klobuchar (Demócrata)
Lisa Demuth ( Republicano)
- Nebraska
Lynne Walz (Demócrata)
Jim Pillen ( Republicano)
- Nevada
Aaron Ford (Demócrata)
Joe Lombardo ( Republicano)
- Nueva Hampshire
Cinde Warmington (Demócrata)
Kelly Ayotte ( Republicano)
- Nuevo México
Deb Haaland (Demócrata)
Greggory Hull ( Republicano)
- Nueva York
Katy Hochul (Demócrata)
Bruce Blakerman ( Republicano)
- Ohio
Amy Acton (Demócrata)
Vivek Ramaswamy ( Republicano)
- Oklahoma
Cyndi Munson (Demócrata)
Mike Mazzei ( Republicano)
- Oregón
Tina Kotek (Demócrata)
Christine Dazan ( Republicano)
- Pensilvania
Josh Shapiro (Demócrata)
Stacy Garrity ( Republicano)
- Rhode Island
Helena Foulkes (Demócrata)
Aaron Gouckian ( Republicano)
- Carolina del Sur
Jermaine Jhonson (Demócrata)
Alan Wilson (Republicano)
- Dakota del Sur
Dan Ahlers (Demócrata)
Larry Rohden (Republicano)
- Tennessee
Jerri Green (Demócrata)
Marsha Balckburn (Republicano)
- Texas
Gina Hinojosa (Demócrata)
Greg Abbott (Republicano)
- Vermont
Amanda Janoo (Demócrata)
Phil Scott (Republicano)
- Wisconsin
David Crowley (Demócrata)
Tom Tiffany (Republicano)
- Wyoming
Ken Casner (Demócrata)
Eric Barlow (Republicano)
Territorios de EE.UU que eligen gobernador
Tres territorios de Estados Unidos elegirán gobernador el 3 de noviembre:
- Guam
Therese M. Terlaje (Demócrata)
Vicente Ada (Republicano)
- Islas Marianas del Norte
Blas T. Attao (Independiente)
Lawrance Camacho (Independiente)
Ralph Torres (Republicano)
- Islas Vírgenes de Estados Unidos
Stacey Plaskett (D)
Oakland Benta (Independiente)
Adlah Donastorg Jr. (Independiente)
Gustav James (Independiente)
Warren Mosler (Independiente)
Le puede interesar: Últimas encuestas de Elecciones Intermedias de EE. UU. 2026: Así van demócratas y republicanos
Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio