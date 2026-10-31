Nuevo atentado terrorista contra peaje de la vía Panamericana en Cauca

La Sierra, Cauca

Una motocicleta cargada con explosivos fue activada en inmediaciones del peaje El Mango, ubicado en jurisdicción del municipio de La Sierra sobre la vía Panamericana que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño, en un nuevo atentado terrorista contra esta infraestructura vial.

La detonación generó momentos de tensión entre transportadores, viajeros y habitantes del sector y causó daños en las instalaciones del peaje y afectaciones en varias viviendas cercanas por cuenta de la onda expansiva.

La carga explosiva fue activada cerca de las casetas provisionales instaladas tras el atentado registrado el pasado 12 de octubre, cuando un vehículo cargado con explosivos destruyó por completo las instalaciones del peaje y dejó once personas heridas.

El alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, confirmó que no hubo víctimas ni personas heridas, pero sí nuevas afectaciones en viviendas de la zona.

“Las casas nuevamente resultaron afectadas. Se reportan vidrios rotos y daños en techos que habían sido reparados luego de la acción terrorista anterior”, señaló el mandatario.

La Tercera División del Ejército atribuyó el hecho a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, responsable de múltiples ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en el sur del Cauca.

Tropas de la Brigada 29 del Ejército fueron desplegadas en el sector para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y garantizar la seguridad de la población. Posteriormente, el tránsito por la vía Panamericana fue restablecido de manera gradual.

El nuevo atentado terrorista reavivó el rechazo de la comunidad a la operación del peaje El Mango.

Habitantes del sector insisten en que esta infraestructura los está exponiendo a hechos violentos y piden que no continúe funcionando en este punto de la vía Panamericana.