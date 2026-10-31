Iniciará desmonte de la torre de la catedral de Manizales afectada por el terremoto

Torre nororiental de la catedral de Manizales afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Manizales

La Arquidiócesis de Manizales lanzó la campaña ‘Todos somos catedral’ para reunir aportes que permitan restaurar su templo principal, afectado por el terremoto. Los estudios costarían $ 1.700 millones, los ciudadanos y empresas podrán sumarse a la recuperación de este símbolo de la ciudad.

El arzobispo de Manizales, monseñor José Miguel Gómez, explicó que la recuperación contempla tres etapas. “La primera consiste en el apuntalamiento que se está terminando de paga, es decir, alrededor de $ 650 millones sin contar obras adicionales. La segunda etapa es el desmonte controlado de la torre, se estima que puede valer unos $ 1.700 millones, están evaluando detalles para firmar contrato en menos de 15 días y, esos recursos, se han gestionado gracias a las personas que han ofrecido soluciones”.

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La tercera etapa será la restauración integral, bajo la dirección técnica del arquitecto caldense Yeison Leandro Valencia, especialista en restauración de bienes inmuebles patrimoniales. Después vendrá la gestión de licencias de construcción ante el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Manizales para la ejecución de las obras, cuyo presupuesto todavía se desconoce.

Monseñor Gómez, explica que los estudios que ejecutan son intensos, por lo que cree que la labor de reconstrucción no tardaría, también espera que, junto a la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, tomen las decisiones pertinentes después del desmonte. “Terminada dicha tarea, se calcula unas 10 semanas o 3 meses, lograr diseñar una cubierta para el área que quedara expuesta y así abrir puertas”.

En total, 41 inmuebles religiosos entre templos (26), casas curales (4), colegios (3, uno de ellos para demolición) y cementerios (4) que siguen con problemas provocados por el terremoto.