Arquidiócesis de Manizales presenta plan de trabajo para restaurar la torre afectada de la catedral

José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales y el alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas y torre de la catedral afectada. Fotos: centrodeinformacion.manizales.gov.co y propia.

Manizales

La reconstrucción de la torre nororiental de la catedral de la capital del departamento de Caldas, requiere una etapa de estudios técnicos, diseños y trámites de aprobación que establezcan las condiciones para ejecutar las obras.

En una reciente reunión entre la Arquidiócesis de Manizales y la administración municipal, se conoció la ruta prevista para desarrollar el proceso que contempla la intervención de la torre.

“Para hacer un proyecto de restauración, buscamos establecer una ruta estratégica para lograr unos estudios coordinados y con un equipo interdisciplinario que nos lleve a una reconstrucción, una restauración integral, no solamente de la torre, sino que responda a todas las necesidades que tiene nuestra catedral, contrataremos un equipo técnico”, indica Yeison Valencia, arquitecto restaurador vinculado a la arquidiócesis.

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El costo estimado de los estudios asciende a $ 1.650 millones, el valor no corresponde al costo total de la reconstrucción. Por el momento, los trabajos de apuntalamiento continúan en el templo religioso ubicado en el centro de Manizales.

Además, los estudios, diagnósticos y diseños especializados, permitirán definir las intervenciones pertinentes para cumplir con los requisitos de protección patrimonial contando con una hoja de ruta técnica para orientar la reconstrucción de dicha torre, sin embargo, esperan que eso suceda con la aprobación del Ministerio de Cultura para lograr restaurar la torre afectada.