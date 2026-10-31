“Gobierno autoritario y fascista”:Daniel Quintero rechaza traslado de su hermano a cárcel de Cómbita

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero salió en defensa de su hermano Miguel Quintero, luego de que un juez revocara su detención domiciliaria y ordenara su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos.

A través de sus redes sociales, el exmandatario rechazó la manera como se realizó y difundió el procedimiento, asegurando que su hermano está siendo tratado como un delincuente sin haber sido condenado por la justicia, cuestionando al gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Estamos en un Gobierno abiertamente autoritario y fascista, dispuesto a acabar a todo el que piense diferente. Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio ni ha sido condenado por ningún delito. Lo tratan como a un criminal y lo presentan como un trofeo de guerra. Solo los jueces pueden parar este abuso”, expresó.

Quintero también cuestionó que su hermano fuera enviado a un centro penitenciario en Boyacá, lejos de su hija de seis años, quien permanece en Medellín. Además, relacionó la decisión con una supuesta persecución política en su contra.

Enfrentamientos contra el alcalde Federico Gutiérrez

La controversia aumentó luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionara a la decisión judicial con una publicación en sus redes sociales.

“Bella Ciao… Va uno. Sigue el jefe de la banda”, escribió Gutiérrez, en un mensaje que generó una inmediata respuesta de Quintero.

“Alcalde usted es una mala persona. Todo el mal y la persecución que ha desatado contra mi familia se le devolverá”, respondió Daniel Quintero, quien también lanzó acusaciones sobre una supuesta coordinación de declaraciones de falsos testigos desde la Alcaldía de Medellín.

El enfrentamiento continuó con otro mensaje de Quintero dirigido a Gutiérrez: “No le temo a sus amenazas Alcalde, ni a tigres ni a serpientes. Mi corazón está con la gente y la gente conmigo. Es usted el que sigue”.

¿Por qué Miguel Quintero fue enviado a prisión?

Miguel Quintero es investigado por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante 2020 y 2021.

Según la investigación de las autoridades, los convenios habrían presentado sobrecostos superiores a $1.212 millones y pagos sin soportes suficientes por otros $1.268 millones. El presunto detrimento patrimonial supera los $2.481 millones.