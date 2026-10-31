El comercio nocturno de Medellín estará abierto hasta las 4 a. m. durante el puente festivo

Medellín

La alcaldía de Medellín informó que durante todo el fin de semana habrá horario extendido para bares, gastrobares, discotecas o restaurantes para impulsar la economía de la ciudad durante el puente festivo de Halloween. Esta iniciativa se realizará en once zonas donde variará el horario de acuerdo con la zona, entre las 12 a. m., 2 a. m. y las 4 a. m

“La ampliación de horarios aplica para los establecimientos ubicados en Las Palmas, Manila, carrera 70, carrera 68, carrera 65 (Gratamira), Provenza y Lalinde, calle 33, carrera 45 (Manrique), calle 92 (Aranjuez), avenida Ayacucho y Perpetuo Socorro. Es importante precisar que el Parque Lleras no está incluido en esta disposición y conservará sus horarios de funcionamiento habituales”, informó el distrito

Agrega la información oficial de que, para acceder a este beneficio, los locales deben cumplir algunos requisitos, como contar con el uso del suelo permitido, cumplir las condiciones sanitarias, tener la matrícula correspondiente al día y no registrar medidas vigentes de cierre o suspensión

También podrán acceder independientemente de que hagan parte o no de la estrategia Medellín Convive la Noche.