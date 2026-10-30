En Acandí, cinco ríos se desbordaron y afectó a 2500 personas por las inundaciones
El alcalde manifiesta que se trata de la peor inundación de la historia. Además, la seguridad alimentaria está en riesgo por la pérdida de cultivos.
Acandí- Chocó
La población del municipio de Acandí en el departamento del Chocó está atravesando una situación bastante grave por la inundación de la cabecera municipal, debido a una crítica inundación que afectó las viviendas y el comercio. Luis Fernando Martínez, alcalde de esta población, aseguró que el nivel del agua subió más de un metro y medio.
El mandatario aseguró que, debido a las intensas lluvias, cinco ríos se desbordaron al mismo tiempo y generaron una inundación catalogada como la más grave de la historia de la población por la cantidad de barrios y personas afectadas.
“Gente que lo ha perdido todo, sus colchones, neveras, gente que hoy realmente al menos, de pronto les quedó el techo, para decirle cómo, y hay alguna infraestructura también afectada, 2.500 familias; ya toda la administración salió a hacer el censo específico, pero el equipo salió a pie a revisar, y mucha gente tiene muy poco que tomar, y perdieron desde ropa, colchones, electrodomésticos, todo”.
El mandatario ha manifestado que la emergencia ha superado la calamidad. Esto se debe a que toda la cabecera municipal y la zona norte de la población están afectadas. Manifiesta que las ayudas para mitigar los riesgos nunca llegaron y hoy están pagando las consecuencias.
“Eso ocasionó que hoy la cota de inundación haya superado la de la historia. Gente a la que nunca le había llegado el agua a su casa. Yo estuve en casas donde el nivel de inundación en un hogar, yo mido 1.80 y exactamente ahí se ve la marca de 180 centímetros dentro de la casa”.
Agrega que los cultivos también se dañaron y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria. A toda la población le tocará iniciar desde cero. Ante este panorama, está elevando una petición al gobierno nacional para que les apoyen a superar esta emergencia que no les ha dado tregua desde principio del 2026 debido a los frentes fríos.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...