En Acandí, cinco ríos se desbordaron y afectó a 2500 personas por las inundaciones

Acandí- Chocó

La población del municipio de Acandí en el departamento del Chocó está atravesando una situación bastante grave por la inundación de la cabecera municipal, debido a una crítica inundación que afectó las viviendas y el comercio. Luis Fernando Martínez, alcalde de esta población, aseguró que el nivel del agua subió más de un metro y medio.

El mandatario aseguró que, debido a las intensas lluvias, cinco ríos se desbordaron al mismo tiempo y generaron una inundación catalogada como la más grave de la historia de la población por la cantidad de barrios y personas afectadas.

“Gente que lo ha perdido todo, sus colchones, neveras, gente que hoy realmente al menos, de pronto les quedó el techo, para decirle cómo, y hay alguna infraestructura también afectada, 2.500 familias; ya toda la administración salió a hacer el censo específico, pero el equipo salió a pie a revisar, y mucha gente tiene muy poco que tomar, y perdieron desde ropa, colchones, electrodomésticos, todo”.

El mandatario ha manifestado que la emergencia ha superado la calamidad. Esto se debe a que toda la cabecera municipal y la zona norte de la población están afectadas. Manifiesta que las ayudas para mitigar los riesgos nunca llegaron y hoy están pagando las consecuencias.

“Eso ocasionó que hoy la cota de inundación haya superado la de la historia. Gente a la que nunca le había llegado el agua a su casa. Yo estuve en casas donde el nivel de inundación en un hogar, yo mido 1.80 y exactamente ahí se ve la marca de 180 centímetros dentro de la casa”.

Agrega que los cultivos también se dañaron y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria. A toda la población le tocará iniciar desde cero. Ante este panorama, está elevando una petición al gobierno nacional para que les apoyen a superar esta emergencia que no les ha dado tregua desde principio del 2026 debido a los frentes fríos.