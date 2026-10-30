María Fernanda Suárez es la nueva presidenta del Banco de Bogotá: renunció Juan Carlos Echeverry

La Junta Directiva del Banco de Bogotá aceptó la renuncia presentada por Juan Carlos Echeverry Garzón a la Presidencia de la entidad financiera, con efectividad a partir de la fecha.

Durante la jornada, el órgano directivo expresó su reconocimiento y agradecimiento a Echeverry por su compromiso y dedicación durante el tiempo en que lideró el banco.

En la misma reunión, la Junta designó a María Fernanda Suárez Londoño como nueva presidenta del Banco de Bogotá. En su nuevo rol, la ejecutiva estará al frente de la continuidad de las prioridades estratégicas definidas por la entidad, con el objetivo de consolidar su liderazgo, promover un crecimiento rentable y sostenible, y fortalecer la propuesta de valor para los clientes.

Suárez Londoño viene de desempeñarse durante los últimos tres años como presidenta del Banco Popular y cuenta con una trayectoria superior a los 30 años de experiencia en los sectores público y privado.

En su recorrido profesional ha ocupado cargos directivos como Presidenta de Accenture Colombia, Ministra de Minas y Energía de Colombia y Vicepresidenta Ejecutiva de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol, además de haber ejercido posiciones de relevancia en el Ministerio de Hacienda, el Fondo de Pensiones Porvenir, Citibank y Bank of America.

Adicionalmente, la nueva presidenta forma parte de las Juntas Directivas de Corficolombiana, Promigas y Aval Valor Compartido. Suárez Londoño es Administradora de Empresas graduada del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y cuenta con un máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown en Washington D. C.

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