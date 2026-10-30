Puente festivo: Soacha y vía Bogotá-Girardot tendrán operativos especiales de movilidad

Vía Bogotá - Girardot: Se habilitarán 50 km de carretera para este puente festivo

Colombia

Con motivo del puente festivo y la celebración del Día Dulce, las autoridades de Soacha y la concesión Vía Sumapaz anunciaron medidas especiales para garantizar la movilidad y la seguridad vial durante los próximos días.

En Soacha, la Administración Municipal dispondrá de 53 agentes de tránsito y 18 vigías de movilidad en los principales corredores viales. El dispositivo contará también con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y apoyo tecnológico para monitorear el tráfico.

Entre las medidas previstas para el retorno a Bogotá se encuentra la aplicación del pico y placa regional y la posible implementación del reversible por la vía Indumil, dependiendo de las condiciones de circulación.

Estos son los cierres viales por el Día Dulce

Para este sábado 31 de octubre se tienen programados cierres en tres sectores de Soacha:

Carrera Séptima: entre calles 22 y 12.

Calle 30: entre carrera 3 y carrera 9 Este.

Calle 15: entre carreras 1 y 3.

Las restricciones buscan garantizar el desarrollo seguro de las actividades programadas para la celebración.

Vía Bogotá-Girardot espera 120 mil vehículos

Por su parte, la concesión Vía Sumapaz proyecta la movilización de cerca de 120 mil vehículos por los 145 kilómetros del corredor Bogotá-Girardot.

Para atender el incremento de viajeros, se aumentará en un 50 % la capacidad de asistencia gratuita en carretera, con grúas, ambulancias medicalizadas y carros taller. También habrá monitoreo permanente desde el Centro de Control de Operaciones, ubicado en Fusagasugá, y coordinación con las autoridades de tránsito.

Como medida para facilitar la circulación, se suspenderán temporalmente las obras de mantenimiento del pavimento en Soacha desde las 5:00 a. m. del viernes 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre.

La concesión informó que el 86 % de las novedades atendidas en carretera está relacionado con fallas mecánicas, por lo que recomendó revisar frenos, llantas, luces y niveles de fluidos antes de iniciar el recorrido.

Restricciones para vehículos de carga

Durante el puente festivo también se aplicarán restricciones para vehículos de carga en los siguientes horarios:

Viernes 30 de octubre: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.

de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. Sábado 31 de octubre: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. Domingo 1 de noviembre: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., en el sentido Girardot-Fusagasugá-Bogotá.

de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., en el sentido Girardot-Fusagasugá-Bogotá. Lunes 2 de noviembre: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Charlie Rengifo, gerente de Operaciones de Vía Sumapaz, señaló: “Para este puente festivo hemos preparado una operación reforzada en todo el corredor, con nuestros equipos disponibles para atender a los viajeros durante sus desplazamientos. Nuestro llamado es a planear el recorrido, revisar el vehículo antes de salir y conducir con responsabilidad. La seguridad y la buena experiencia de viaje también dependen de las decisiones que tomamos en carretera”.

Las autoridades recomiendan consultar el estado de las vías antes de viajar, respetar las señales de tránsito, mantener la distancia de seguridad y planear los desplazamientos para evitar contratiempos durante el puente festivo.