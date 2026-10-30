Falsos policías simularon un allanamiento para robar una casa en Bogotá

Tres hombres y una mujer fueron capturados en flagrancia por los presuntos delitos de hurto, violación de habitación ajena y lesiones personales, luego de que vestidos de policías simularan un allanamiento en una vivienda en el barrio San Marcos, localidad de Engativá, llevándose objetos de valor, realizar tocamientos a una de las víctimas y lesionar con un arma cortopunzante a uno de los residentes.

Los delincuentes habrían llegado al inmueble vestidos de policías, asegurando ser funcionarios de la SIJIN, con una orden de allanamiento al lugar; razón por la cual la familia autorizó el ingreso de los presuntos ladrones, quienes ya al interior habrían cometido los delitos.

La familia realizó el llamado a las autoridades, quienes realizaron un monitoreo en tiempo real del GPS de uno de los celulares hurtados, lograron así interceptar el vehículo en el que se movilizaban los indiciados en la localidad de Teusaquillo.

Durante el registro se logró la recuperación de cuatro teléfonos celulares, joyas y otras pertenencias de las víctimas, así como la incautación del vehículo en el que se movilizaban estos cuatro falsos policías.

Los cuatro capturados son reincidentes, pues tendrían una acumulación de 44 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto, fuga de presos, actos sexuales con menor de 14 años, lesiones personales, daño en bien ajeno, entre otros.

Los detenidos, junto con el vehículo incautado y los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.