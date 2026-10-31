Niño de 3 años murió tras caer desde un piso 11 en la localidad de Bosa, en Bogotá

Colombia

Un niño de aproximadamente tres años falleció este viernes 30 de octubre tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 2:00 de la tarde. Tras lo sucedido, el padre del menor llegó al CAI Libertad para solicitar ayuda a los uniformados de la Policía.

El niño fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Sin embargo, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

¿Qué se sabe sobre las circunstancias del hecho?

Según versiones preliminares de vecinos del sector, el menor habría quedado solo en el apartamento mientras su padre salía a recoger a otro de sus hijos al colegio. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora, las circunstancias en las que ocurrió la caída son materia de verificación por parte de las autoridades, que deberán establecer cómo sucedieron los hechos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las medidas de protección y supervisión de los niños en viviendas ubicadas en edificios de varios pisos.