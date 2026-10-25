Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga de España tras victoria del Real Madrid al Barcelona

Kylian Mbappé celebra uno de sus dos goles frente al Barcelona. (Photo by David Ramos/Getty Images) / David Ramos

Real Madrid hizo su mejor partido en lo corrido de la temporada 2026-2027 y se impuso 1-2 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en El Clásico, válido por la décima fecha de LaLiga de España.

Los dirigidos por José Mourinho le propinaron la primera derrota en el campeonato al equipo de Hansi Flick, que sumaron su segunda caída en la temporada, luego de haber perdido entre semana 4-2 ante el Paris Saint-Germain.

El equipo Merengue se adelantó a los 41 minutos por intermedio de Kylian Mbappé, quien contó con la suerte que un despeje le rebotó en la rodilla y terminó en el fondo de la red del arco defendido por Joan García.

Pese al buen trabajo defensivo del Madrid, Barcelona igualó las acciones a los 61 minutos por intermedio del brasileño Raphinha. Pese a la igualdad, los dirigidos por Mourinho no perdieron su libreto.

A los 87 minutos cayó el doblete de Mbappé, una jugada que comenzó con una acción individual de Jude Bellingham en mitad del campo, quitándose de encima a varios rivales para jugar con Camavinga, quien se juntó con Arda Güler, para luego recibir de nuevo el volante francés, hacerle un ocho a su marcador al interior del área y asistir a su compatriota, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

Los números de El Clásico Barcelona Vs. Real Madrid

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Repase más datos del Barcelona 1-2 Real Madrid

Tabla de posiciones de LaLiga de España

Resultados de la fecha 10 de LaLiga de España

Alavés 1-1 Málaga

Rayo Vallecano 0-3 Elché

Racing de Santander 2-1 Espanyol

Valencia 1-2 Villarreal

Altético de Madrid 1-0 Deportivo de La Coruña

Athletic Bilbao 4-0 Getafe

Celta de Vigo 0-0 Real Betis

Real Sociedad 2-1 Levante

Barcelona 1-2 Real Madrid

Lunes 26 de octubre

[3:00PM] Sevilla Vs. Osasuna