Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga de España tras victoria del Real Madrid al Barcelona
José Mourinho frenó en seco al equipo de Hansi Flick en el campeonato español.
Real Madrid hizo su mejor partido en lo corrido de la temporada 2026-2027 y se impuso 1-2 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en El Clásico, válido por la décima fecha de LaLiga de España.
Los dirigidos por José Mourinho le propinaron la primera derrota en el campeonato al equipo de Hansi Flick, que sumaron su segunda caída en la temporada, luego de haber perdido entre semana 4-2 ante el Paris Saint-Germain.
El equipo Merengue se adelantó a los 41 minutos por intermedio de Kylian Mbappé, quien contó con la suerte que un despeje le rebotó en la rodilla y terminó en el fondo de la red del arco defendido por Joan García.
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Pese al buen trabajo defensivo del Madrid, Barcelona igualó las acciones a los 61 minutos por intermedio del brasileño Raphinha. Pese a la igualdad, los dirigidos por Mourinho no perdieron su libreto.
A los 87 minutos cayó el doblete de Mbappé, una jugada que comenzó con una acción individual de Jude Bellingham en mitad del campo, quitándose de encima a varios rivales para jugar con Camavinga, quien se juntó con Arda Güler, para luego recibir de nuevo el volante francés, hacerle un ocho a su marcador al interior del área y asistir a su compatriota, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.
Los números de El Clásico Barcelona Vs. Real Madrid
Repase más datos del Barcelona 1-2 Real Madrid
Tabla de posiciones de LaLiga de España
Resultados de la fecha 10 de LaLiga de España
Alavés 1-1 Málaga
Rayo Vallecano 0-3 Elché
Racing de Santander 2-1 Espanyol
Valencia 1-2 Villarreal
Altético de Madrid 1-0 Deportivo de La Coruña
Athletic Bilbao 4-0 Getafe
Celta de Vigo 0-0 Real Betis
Real Sociedad 2-1 Levante
Barcelona 1-2 Real Madrid
Lunes 26 de octubre
[3:00PM] Sevilla Vs. Osasuna
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...