“Es triste salir al Pascual y verlo vacío”: Carrascal hizo un llamado a la hinchada del América

La victoria frente a Fortaleza dejó sensaciones positivas para el América de Cali, que logró remontar el marcador y quedarse con tres puntos importantes. Sin embargo, después del compromiso, Rafael Carrascal aprovechó su intervención en zona mixta para enviar un mensaje a los aficionados escarlatas por la poca asistencia al estadio Pascual Guerrero.

El mediocampista expresó su tristeza al ver las tribunas con pocos espectadores y pidió un mayor acompañamiento para el equipo, que, según explicó, está afrontando dos torneos y busca responder a las expectativas de sus hinchas.

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“Es triste, ya lo he dicho en varias ocasiones, es triste salir al Pascual y verlo así vacío, porque está vacío literalmente”, manifestó Carrascal. El jugador insistió en que el plantel está entregando todo por la camiseta y necesita sentir el respaldo desde las tribunas.

“Esperemos que la gente venga porque nosotros estamos dando todo por esta camiseta, estamos peleando en dos torneos y queremos conseguirlo. Pero también necesitamos el apoyo de ellos porque son fundamentales para dar esa fuerza, para ese aliento”, agregó.

Rafael Carrascal explicó la decisión de no concentrar

Otro de los temas sobre los que fue consultado el volante tuvo que ver con la decisión de no realizar concentración antes del partido frente a Fortaleza. Carrascal aclaró que fue una determinación tomada de manera colectiva, en la que participaron tanto los futbolistas como el cuerpo técnico.

“No, son cosas que se hagan grupalmente, que todo en conjunto, el cuerpo técnico, los jugadores, la manejamos, tomamos esa decisión”, explicó el mediocampista.

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Asimismo, dejó claro que esta medida no modifica el compromiso del grupo con la institución ni la responsabilidad que sienten al representar al América de Cali.

“Pero bueno, independiente de concentremos o no concentremos, el equipo siempre sale a dar lo mejor por esta camiseta y que tenemos una responsabilidad muy grande en vestirla”, señaló.

En medio de las preguntas sobre la situación del club, el jugador también se refirió al cumplimiento de las obligaciones económicas. Al respecto, manifestó: “Sí, sí, claro, claro, el club se está colocando al día, esperemos que siga así porque lo necesitamos también”.

Carrascal analizó la remontada frente a Fortaleza

En cuanto al desarrollo del compromiso, el futbolista reconoció que América tuvo dificultades ante un rival que mostró personalidad para manejar la pelota. Además, admitió que comenzar perdiendo complicó el panorama, aunque destacó la reacción del equipo para igualar y posteriormente darle vuelta al resultado.

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“Un partido difícil, ya antes teníamos un buen rival, un equipo que juega muy bien a la pelota, que tiene mucha personalidad de cogerla, de pedirla”, comentó.

El volante resaltó la capacidad de respuesta del conjunto escarlata después de recibir el primer gol y valoró el esfuerzo colectivo para conseguir la victoria.

“Por ahí nos complicamos empezando perdiendo, pero bueno, retomamos rápido, empatamos y le dimos vuelta y yo creo que ese es el esfuerzo de todo el equipo”, afirmó.

Finalmente, Carrascal reconoció que el equipo no tuvo el mismo funcionamiento futbolístico que había mostrado en compromisos anteriores, aunque destacó que siempre mantuvo la intención de proponer y buscar el arco rival.

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“Los partidos son diferentes, hoy de pronto no fluyó ese fútbol que veníamos, pero siempre salimos con esa intención de proponer, de salir de atrás”, explicó. También reconoció que Fortaleza logró controlarlos por momentos y que hubo aspectos por corregir, pese a la importancia de sumar los tres puntos.

“Se rescatan muchas cosas positivas, a mejorar también porque todavía tenemos un largo camino que recorrer y se vienen cosas importantes que son las finales”, concluyó.

De esta manera, el mensaje de Carrascal dejó dos asuntos sobre la mesa para el América: la necesidad de recuperar el acompañamiento de sus aficionados en el Pascual Guerrero y la importancia de mantener la unión del grupo en una etapa en la que el equipo busca cumplir sus objetivos deportivos.