Industria cafetera rechaza propuesta de aumentar el IVA al café y advierte impacto en el consumo

La propuesta de elevar del 5 % al 19 % el IVA aplicado al café genera preocupación en la industria nacional, advirtió el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón quien advirtió sobre los efectos que una medida de este alcance podría tener sobre el consumo, el empleo y la economía de miles de familias vinculadas a la cadena productiva.

Manifestó que Colombia necesita recuperar la estabilidad de sus finanzas públicas y reconoció la importancia de adoptar decisiones que permitan corregir el rumbo fiscal del país. Sin embargo, consideró que gravar aún más el café no es la solución adecuada para alcanzar ese objetivo

Agregó que el café colombiano ha enfrentado importantes incrementos en su precio al consumidor durante los últimos años y, pese a ello, ha logrado mantener niveles significativos de demanda. No obstante, advirtieron que la capacidad de resistencia del mercado tiene límites y que un aumento del IVA hasta el 19 % podría traducirse en una caída del consumo.

La industria también alertó que la medida podría favorecer la sustitución por cafés importados de menor precio, afectando la competitividad de la producción nacional y debilitando las estrategias orientadas a promover el consumo de café 100 % colombiano.

Asimismo, recordó que detrás de cada taza de café existe una amplia cadena de valor que involucra a cientos de miles de familias productoras, además de empresas e industrias que generan empleo y aportan al desarrollo económico del país.

Frente a este escenario, el sector hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para reconsiderar la propuesta tributaria y buscar alternativas que permitan fortalecer las finanzas públicas sin afectar uno de los productos más representativos de la economía colombiana.

“Aportamos más al país creciendo el consumo”, señalaron los representantes de la industria, al insistir en que proteger el consumo de café colombiano también significa proteger la producción nacional, el empleo y el crecimiento económico.