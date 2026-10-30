Senado avanzó en el trámite de la ley de sometimiento, pero los tiempos siguen ajustados

El Senado trabajó este viernes con el objetivo de destrabar la ley de sometimiento, que se tramita como prórroga de la Ley de Orden Público. Esta apuesta termina de desmontar la “paz total” del anterior gobierno y crea un nuevo marco juridico para que integrantes de grupos criminales dejen las armas y sean juzgados.

Durante la jornada, el Gobierno y su coalición lograron hundir la propuesta de archivo del senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, y aprobaron el texto positivo. De hecho, alcanzaron a votar cuatro artículos que no tenían proposiciones.

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Tras este resultado, el ministro de Justicia, Iván Cancino, agradeció a los congresistas y reconoció un buen ambiente. Sin embargo, señaló que si la ley no está lista el 4 de noviembre, se cancelarían el programa de protección de víctimas de la Fiscalía y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otra parte, el jefe de la cartera se refirió a la críticas de la oposición sobre posibles beneficios a involucrados en lavado de activos. En este punto dijo que la propuesta crea algunas flexibilidades, pero que en ningún momento les facilitará la vida a los delincuentes.

El ponente de la ley de sometimiento, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, insistió en que estos beneficios no implican ningún grado de impunidad. Además, aseguró que esa “flexibilidad” está condicionada a varios requisitos.