“La hinchada de Nacional, para mí la mejor”: Iván Hurtado recordó su paso por Colombia

Iván Hurtado, histórico exdefensor de la Selección de Ecuador, recordó su paso por el fútbol colombiano durante una entrevista con AS Colombia, en la que repasó su experiencia con Atlético Nacional y Millonarios, los recuerdos que conserva del país y la relación que construyó con las hinchadas de ambos equipos.

El exfutbolista ecuatoriano vistió la camiseta de Atlético Nacional en 2008, año en el que consiguió títulos con el conjunto antioqueño, y posteriormente llegó a Millonarios en 2009. Su paso por las dos instituciones dejó experiencias importantes en su carrera y le permitió conocer de cerca a dos de las aficiones más representativas del fútbol colombiano.

Le puede interesar: “El equipo está por encima de cualquier nombre”: Lucas González tras vencer a Santa Fe

Al recordar su etapa en Medellín, Hurtado no dudó en destacar el recibimiento que tuvo por parte de los aficionados verdolagas y la importancia que representó para él jugar en el equipo antioqueño. Además, resaltó la organización de la institución y las condiciones que encontró durante su estadía.

“La hinchada para mí la mejor”, afirmó el exdefensor al referirse a los seguidores de Atlético Nacional. También recordó el grupo de futbolistas con el que compartió vestuario, entre ellos David Ospina, Camilo Zúñiga, Aldo Leao Ramírez, Carmelo Valencia y Humberto Mendoza.

Hurtado también tuvo palabras de reconocimiento para la estructura del club, al que comparó con instituciones de primer nivel internacional por su organización y solidez administrativa.

“Nacional es una institución que no le pide favor a ninguna institución de Europa, para mí muy bien organizada, con una estructura muy sólida”, manifestó durante la conversación con AS Colombia.

Lea aquí también: Pablo Repetto, tras caída de Santa Fe ante Nacional: “Nos vamos con una derrota merecida”

El exjugador también recordó que sigue pendiente de la actualidad del equipo verdolaga y que tuvo la oportunidad de observar algunos de sus compromisos recientes. Incluso, mencionó a Edwin Cardona y David Ospina al hablar de los futbolistas que actualmente hacen parte de la plantilla.

Sin embargo, su experiencia en Colombia no se limitó a Atlético Nacional. En 2009 llegó a Millonarios, donde también encontró un grupo de jugadores con el que pudo disfrutar de su etapa como profesional. Al ser consultado sobre en cuál de los dos equipos fue más feliz, Hurtado reconoció que su paso por el conjunto antioqueño tuvo un significado especial por los títulos conseguidos, aunque también guarda buenos recuerdos de su experiencia en Bogotá.

“En Nacional por los títulos, pero en Millonarios también disfruté mucho porque la hinchada me recibió bien. También llegué a un excelente grupo”, explicó.

Precisamente, uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron si los aficionados de Nacional llegaron a cuestionarlo por haber vestido posteriormente la camiseta de uno de sus principales rivales. El ecuatoriano aseguró que recibió un buen trato cuando regresó al estadio Atanasio Girardot como jugador de Millonarios.

Le interesará: América busca el ‘punto invisible’ para cuadrangulares: remontada ante Fortaleza en el Pascual

“Mira que normalmente eso a veces pasa, pero no pasó. Yo vine con Millonarios a jugar al Atanasio y muy bien”, recordó.

Para Hurtado, el rendimiento que tuvo durante su primera etapa con Atlético Nacional pudo influir en la manera en que los hinchas recibieron su regreso. Incluso, entre risas, reconoció que posiblemente le perdonaron alguna crítica por haber defendido los colores del conjunto bogotano.

“A lo mejor el haber hecho bien las cosas me perdonaron de alguna puteadita por ahí”, comentó.

Más allá de sus recuerdos como futbolista, Iván Hurtado también habló sobre su regreso a Colombia para participar en un partido de leyendas entre exjugadores colombianos y ecuatorianos, programado para el 7 de noviembre. El encuentro tendrá un propósito social y buscará recaudar recursos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

También le puede interesar: Jean Fernandes se iría del América de Cali a sorprendente equipo: estos son los detalles

El exdefensor explicó que está liderando la convocatoria del equipo ecuatoriano, que contará con figuras como José Francisco Cevallos, Agustín Delgado y Frickson Erazo. Por el lado colombiano, la nómina estará encabezada por Mario Alberto Yepes y contará con otros referentes del fútbol nacional.

“Queremos ayudarnos. Un partido que lo vamos a hacer el 7 de noviembre, leyendas de Colombia con leyendas de Ecuador”, señaló Hurtado sobre esta iniciativa, que espera contar con una importante asistencia.

De esta manera, el histórico defensor ecuatoriano volvió a recordar su vínculo con el fútbol colombiano, especialmente con Atlético Nacional y Millonarios, dos instituciones en las que encontró reconocimiento y experiencias que todavía conserva. Aunque destacó los títulos conseguidos con el equipo antioqueño, también dejó claro que guarda un recuerdo especial de la afición embajadora y del trato que recibió durante su carrera en el país.

Vea la entrevista completa: