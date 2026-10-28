Colombia recibió en Panamá el galardón oficial como sede del World of Coffee 2027

En la antesala de los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros, la Specialty Coffee Association, SCA -la organización más importante del mundo que promueve el café de especialidad- entregó a Germán Bahamón, gerente de la FNC, el galardón que oficializa a Colombia como sede oficial del World of Coffee 2027, de manos de su CEO, Yannis Apostolopoulos. Esto ocurrió durante el World of Coffee 2026, realizado en Panamá.

La SCA es la encargada de estandarizar la calidad del café, lo que permite que los caficultores colombianos comercialicen sus granos a mejores precios en el mercado global. También capacita y certifica internacionalmente a productores, tostadores, catadores y baristas en Colombia, elevando el nivel técnico de toda la industria. En abril de 2025, la FNC y la SCA firmaron un memorando para unificar los estándares de calidad y transparencia del café de especialidad.

Durante el World of Coffee 2027 (del 30 de septiembre al 2 de octubre, en Bogotá), se realizará el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados, siendo la primera vez que la SCA realiza este certamen en un país suramericano.

En el marco del World of Coffee Panamá, Colombia también se destacó al llevar a Pan Wei de la China a ganar el Campeonato Mundial de Baristas, empleando un café Geisha del caficultor Jhoan Vergara, cultivado en su finca Las Flores, en el municipio de Acevedo, Huila. Con otro café de la variedad Celestra Colombia, este mismo productor llevó al barista Carlos Escobar a ganar el Campeonato Nacional de Cafés Filtrados en la reciente feria Cafés de Colombia Expo, en Bogotá. Escobar representará a Colombia en el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados, a realizarse en Bogotá el próximo año.

La delegación colombiana, en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros, ofreció en Panamá lo mejor de la oferta exportable colombiana en el concurrido espacio de Café de Colombia, donde tostadores, compradores y catadores internacionales degustaron los perfiles originarios de los diversos departamentos.