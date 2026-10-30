Halloween en Barranquilla: estas son las recomendaciones para proteger a los niños

Ante las celebraciones de Halloween y las actividades programadas para este fin de semana, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a las familias para extremar las medidas de cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes, quienes serán protagonistas de las jornadas festivas.

Entre las principales recomendaciones está garantizar que los menores realicen los recorridos de Halloween siempre en compañía de un adulto responsable. También se insiste en acompañarlos al cruzar las calles y evitar que salgan solos. En cuanto a los dulces, las autoridades recomiendan verificar que estén bien empacados, no presenten alteraciones, tengan registro sanitario legible y cuenten con fecha de vencimiento vigente. Además, aconsejan moderar su consumo.

Cuidado a los menores

La Secretaría de Salud también advirtió sobre la importancia de utilizar maquillaje no tóxico y lavable, con registro sanitario y fecha de vencimiento vigentes, para prevenir posibles alergias e irritaciones en la piel. De igual manera, pidió evitar disfraces con accesorios punzantes o elementos que puedan ocasionar accidentes, como espadas, sables y herramientas, así como impedir el uso de pólvora durante las celebraciones.

Por otra parte, la Administración distrital recordó que, si los menores presentan síntomas como vómito, náuseas o dolor abdominal después de consumir golosinas, se debe suspender inmediatamente su ingesta, evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano. Asimismo, reiteró que los niños, niñas y adolescentes no deben consumir bebidas alcohólicas.

La Alcaldía invitó a los padres de familia, cuidadores y a toda la ciudadanía a asumir estas recomendaciones con responsabilidad, para que las actividades de Halloween se desarrollen en un ambiente seguro y sin situaciones que pongan en riesgo la salud y el bienestar de los menores.