Air-e realizará trabajos eléctricos y suspenderá el servicio en Galapa y Usiacurí

La empresa Air-e Intervenida avanza en la construcción del nuevo circuito Caracolí 7, un proyecto que busca fortalecer el suministro de energía eléctrica en el municipio de Galapa.

Como parte de estas obras, este sábado 31 de octubre se realizarán nuevos trabajos entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, periodo durante el cual será necesario suspender el servicio de energía en diferentes sectores del municipio.

La interrupción comprenderá las calles 6 a la 22, entre las carreras 12A y 24A, así como los barrios Abajo, San Roque, El Carmen, El Libertador, Paraíso, Pueblito Nuevo, Casa Grande, Villa Sabita y La Florida.

También estarán incluidos los sectores ubicados en los corredores de las carreteras La Cordialidad y La Prosperidad, la trocha Galapa-Soledad, la vía Galapa-Soledad y la vía Malambo-Las Flores. Asimismo, se verán afectados Camagüey, Cruz del Jubileo, Gerlein, finca Puerto Rico, hacienda Río Verde y granja solar Marimonda.

Trabajos eléctricos en Usiacurí

Por otra parte, Air-e realizará labores de cambio de elementos eléctricos en el circuito Usiacurí, entre las 8:20 de la mañana y las 3:50 de la tarde.

Más información Atlántico inicia proceso contra Aqualia y contempla caducar su contrato

Durante este horario se suspenderá el suministro de energía en las calles 6 a la 20, los sectores cercanos a la antena de Comcel y la antigua Telecom, además de zonas residenciales y comerciales del casco urbano y rural del municipio.

La interrupción también comprenderá las vías Usiacurí-Isabel López y Usiacurí-Palmarito.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a los usuarios para que adopten prácticas de uso racional y eficiente de la energía en sus hogares y establecimientos comerciales, teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de El Niño.