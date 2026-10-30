Air-e realizará trabajos eléctricos y suspenderá el servicio en Galapa y Usiacurí
Las labores se desarrollarán este sábado 31 de octubre e incluyen la construcción del circuito Caracolí 7 en Galapa y el cambio de elementos eléctricos en Usiacurí.
La empresa Air-e Intervenida avanza en la construcción del nuevo circuito Caracolí 7, un proyecto que busca fortalecer el suministro de energía eléctrica en el municipio de Galapa.
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Como parte de estas obras, este sábado 31 de octubre se realizarán nuevos trabajos entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, periodo durante el cual será necesario suspender el servicio de energía en diferentes sectores del municipio.
La interrupción comprenderá las calles 6 a la 22, entre las carreras 12A y 24A, así como los barrios Abajo, San Roque, El Carmen, El Libertador, Paraíso, Pueblito Nuevo, Casa Grande, Villa Sabita y La Florida.
También estarán incluidos los sectores ubicados en los corredores de las carreteras La Cordialidad y La Prosperidad, la trocha Galapa-Soledad, la vía Galapa-Soledad y la vía Malambo-Las Flores. Asimismo, se verán afectados Camagüey, Cruz del Jubileo, Gerlein, finca Puerto Rico, hacienda Río Verde y granja solar Marimonda.
Trabajos eléctricos en Usiacurí
Por otra parte, Air-e realizará labores de cambio de elementos eléctricos en el circuito Usiacurí, entre las 8:20 de la mañana y las 3:50 de la tarde.
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Durante este horario se suspenderá el suministro de energía en las calles 6 a la 20, los sectores cercanos a la antena de Comcel y la antigua Telecom, además de zonas residenciales y comerciales del casco urbano y rural del municipio.
La interrupción también comprenderá las vías Usiacurí-Isabel López y Usiacurí-Palmarito.
Finalmente, la empresa hizo un llamado a los usuarios para que adopten prácticas de uso racional y eficiente de la energía en sus hogares y establecimientos comerciales, teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de El Niño.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....