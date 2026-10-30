“No son hechos aislados”: Carnaval de la 44 rechaza el cierre de cuentas de sus reyes infantiles

La Organización Carnaval de la 44 denunció una serie de ataques digitales contra dos integrantes de su monarquía, luego de que, en un lapso de 48 horas, fueran cerradas las cuentas en redes sociales de su reina, María Juliana Olaciregui, y de su rey Momo infantil, Aram Calderón.

El primer caso se registró el miércoles 28 de octubre, cuando dejó de estar disponible la cuenta de Instagram de María Juliana. Este jueves, Aram Calderón también perdió el acceso a sus cuentas de Facebook e Instagram, tras una serie de denuncias que, según el reporte recibido por la organización, fueron gestionadas por Meta.

Ante lo ocurrido, el Carnaval de la 44 expresó su rechazo y calificó estos episodios como posibles acciones sistemáticas dirigidas contra su propuesta cultural y las personas que representan sus tradiciones.

“Estos no son hechos aislados: las mismas personas siguen atacando a nuestra monarquía y, para nosotros, es un ataque a nuestra propuesta cultural. Este es un Carnaval que busca integrar al pueblo y que trabaja por su patrimonio. No entendemos cómo pueden agredir a una joven como María Juliana y a un niño como Aram, quienes solo buscan exaltar nuestras tradiciones a través de sus redes sociales”, manifestó Edgar Blanco, director del Carnaval de la 44.

El directivo anunció que la organización acudirá a las instancias necesarias para esclarecer lo sucedido y establecer el origen de estas acciones. Para ello, indicó que buscarán el acompañamiento de especialistas en materia digital.

“Estamos buscando el apoyo de expertos en temas digitales para llegar al fondo de este asunto”, agregó.

La organización reiteró su compromiso con los miles de espectadores que cada año acompañan sus desfiles y actividades culturales, y expresó su solidaridad con las personas que han sido víctimas de ataques, acoso o violencia en entornos digitales.

“Todo indica que el trabajo que hacemos incomoda a algunos y por eso recibimos estos agravios, pero seguiremos trabajando con más dedicación y compromiso para fortalecer esta propuesta, que cumple 27 años de salvaguarda del patrimonio”, señaló Blanco.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad barranquillera, artistas, gestores culturales, medios de comunicación y seguidores del Carnaval para que expresen su solidaridad con los reyes y rechacen cualquier manifestación de violencia digital.

“No permitiremos que el odio, las amenazas, el acoso digital ni las prácticas cobardes de quienes se esconden detrás de una pantalla pretendan apagar la alegría de nuestro Carnaval”, puntualizó el director.