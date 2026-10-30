Presidente De la Espriella confirma $100.000 millones para recuperación de tajamar occidental

Desde Barranquilla, el presidente Abelardo De la Espriella confirmó $100.000 millones para obras complementarias del tajamar occidental en Bocas de Cenizal.

Esta inversión también hará parte de la estabilización y urbanización de Bocas de Ceniza, infraestructura en la desembocadura del río Magdalena.

El mandatario del país manifestó que estos recursos serán aportados por Mincomercio y Fontur. Este aporte hace parte de los 380.000 millones anunciados por el Distrito.

Por otra parte, De la Espriella dijo que trabajará de la mano con Cormagdalena para profundizar el calado operativo de la zona portuaria de Barranquilla.