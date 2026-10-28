¿En qué país del mundo está prohibido celebrar Halloween y por qué? Razón de la medida. Getty Images

Aunque el Halloween es una de las celebraciones más esperadas del año en Occidente y en la mayoría de países de influencia anglosajona, existen diferentes culturas y religiones en el mundo que no permiten el mismo nivel de apertura a este tipo de festividades, llegando incluso a prohibirlas oficialmente.

Le podría interesar: Confirman restricción de parrillero para Halloween en Bogotá 2026: ¿a qué hora inicia? Lo último

Son diversas las razones que tienen los países en el mundo para rechazar o simplemente no acogerse a la fiesta del Halloween, principalmente por motivos religiosos, culturales, ideológicos o, incluso, para mantener el orden público.

¿Por qué se celebra y cuál es el origen del Halloween?

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el Halloween tiene sus orígenes en el antiguo festival céltico conocido como Samhain, que se celebraba en Irlanda el primero de noviembre hace cerca de 3.000 años.

Lea también: Planes y recorridos nocturnos de Halloween en Bogotá: hay opciones GRATUITAS

Ese día, señala la fuente, se creía que las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos se hacían difusas, provocando la ocurrencia de hechos sobrenaturales. Se cree que en esta época surgió la práctica de los disfraces, puesto que las personas intentaban resguardarse de espíritus malvados.

Siglos después, la Iglesia católica introdujo su propia tradición con el establecimiento del Día de Todos los Santos por el papa Bonifacio IV, movido al primero de noviembre como sustituto de la fiesta considerada pagana por parte de Gregorio III. Según la Enciclopedia, la noche antes de la celebración religiosa comenzó a llamarse en inglés All Hallows’ Eve (Víspera de Todos los Santos), que terminó acortándose en el término Halloween.

Listado de países en los que está prohibido el Halloween 2026

Hay diferentes razones por las cuales un país decide no celebrar Halloween y, aunque no hay un listado oficial de naciones, han optado por limitar o prohibir esta festividad; se conocen varios casos en todo el mundo.

Entre los países donde está limitado o prohibido el Halloween se encuentran:

Irán: Se prohíben los eventos, venta de artículos, reuniones o publicidad relacionada con Halloween por razones religiosas y culturales, con sanción de la Policía.

Se prohíben los eventos, venta de artículos, reuniones o publicidad relacionada con Halloween por razones religiosas y culturales, con sanción de la Policía. Ruanda: Se prohibió en 2013 por considerarlo una práctica contraria a la cultura y tradición del país.

Se prohibió en 2013 por considerarlo una práctica contraria a la cultura y tradición del país. Malasia: Declarado prohibido ( haram ) en 2014 para los musulmanes por asociarse a imitación de otras religiones y simbología considerada pagana.

Declarado prohibido ( ) en 2014 para los musulmanes por asociarse a imitación de otras religiones y simbología considerada pagana. Mongolia: Las celebraciones de Halloween están prohibidas en todos los colegios del país por el conflicto con tradiciones budistas y las quejas de padres por el gasto en disfraces.

Las celebraciones de Halloween están prohibidas en todos los colegios del país por el conflicto con tradiciones budistas y las quejas de padres por el gasto en disfraces. Rusia: Aunque no está prohibido el Halloween por ley, la Iglesia Ortodoxa Rusa y las autoridades desaconsechan celebrarlo y hay prohibiciones locales o regionales que llevan a cancelación de eventos.

Aunque no está prohibido el Halloween por ley, la Iglesia Ortodoxa Rusa y las autoridades desaconsechan celebrarlo y hay prohibiciones locales o regionales que llevan a cancelación de eventos. Bielorrusia: No hay leyes nacionales que lo prohíban, pero enfrenta fuertes restricciones, censuras y control estatal.

No hay leyes nacionales que lo prohíban, pero enfrenta fuertes restricciones, censuras y control estatal. China: Tiene restricciones locales y en el pasado ha limitado el uso de disfraces en el metro de Pekín por riesgo de disturbios. Se limitan las celebraciones públicas temáticas y las multitudes.

Tiene restricciones locales y en el pasado ha limitado el uso de disfraces en el metro de Pekín por riesgo de disturbios. Se limitan las celebraciones públicas temáticas y las multitudes. Uzbekistán: Enfrentó estrictas limitaciones en el pasado por considerarse inapropiado y “satanista”, incluyendo detenciones por disfraces.

En otros países que profesan el islam como religión nacional (Arabia, Indonesia, Marruecos, Pakistán y más), aunque no hay prohibiciones oficiales por parte del gobierno, se desaconseja o rechaza el Halloween al ser considerado haram, es decir, prohibido o pecaminoso.

Escuchar Caracol Radio en vivo: