“Es una receta para el desastre”: representante María del Mar Pizarro sobre Ley de rescate fiscal
La representante a la Cámara habló en 6AM W sobre las medidas que propone el gobierno en el proyecto de ley.
“Es una receta para el desastre”: representante María del Mar Pizarro sobre Ley de rescate fiscal
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El proyecto de ley con el que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal del Estado ha despertado opiniones encontradas en la opinión pública y el Congreso, llegando algunos a considerarlo una nueva reforma tributaria.
En esta orilla se encuentra la representante opositora María del Mar Pizarro, quien habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre los puntos que respalda y aquellos que considera adversos para la clase media en la iniciativa del Gobierno.
En desarrollo.
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David Otero
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