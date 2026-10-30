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“Es una receta para el desastre”: representante María del Mar Pizarro sobre Ley de rescate fiscal

El proyecto de ley con el que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal del Estado ha despertado opiniones encontradas en la opinión pública y el Congreso, llegando algunos a considerarlo una nueva reforma tributaria.

En esta orilla se encuentra la representante opositora María del Mar Pizarro, quien habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre los puntos que respalda y aquellos que considera adversos para la clase media en la iniciativa del Gobierno.

En desarrollo.

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