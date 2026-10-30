Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 oct 2026 Actualizado 12:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Es una receta para el desastre”: representante María del Mar Pizarro sobre Ley de rescate fiscal

La representante a la Cámara habló en 6AM W sobre las medidas que propone el gobierno en el proyecto de ley.

“Es una receta para el desastre”: representante María del Mar Pizarro sobre Ley de rescate fiscal

“Es una receta para el desastre”: representante María del Mar Pizarro sobre Ley de rescate fiscal

00:00:0004:12
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El proyecto de ley con el que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal del Estado ha despertado opiniones encontradas en la opinión pública y el Congreso, llegando algunos a considerarlo una nueva reforma tributaria.

En esta orilla se encuentra la representante opositora María del Mar Pizarro, quien habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre los puntos que respalda y aquellos que considera adversos para la clase media en la iniciativa del Gobierno.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:12
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado