En video: Volvieron a borrar el mural de ‘Las Cuchas Tienen La Razón’ en Bucaramanga

Una nueva controversia se generó en Bucaramanga por la eliminación de murales y expresiones artísticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la memoria de las víctimas del conflicto armado, en el sector de la Puerta del Sol.

La denuncia fue realizada por Nohora Villamizar Rivera, integrante del Comité de Solidaridad de Presos Políticos y líder de movimientos de derechos humanos, quien aseguró en Caracol Radio que varias de estas expresiones fueron cubiertas nuevamente con pintura gris, entre ellas el mural conocido como ‘Las cuchas tienen razón’.

Según Villamizar, esta situación no es nueva y se ha presentado desde la anterior administración municipal, cuando fungía como alcalde, Jaime Andrés Beltrán, cuando también fueron borrados murales realizados por colectivos sociales, organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos.

Lea también: Bucaramanga declaró alerta amarilla en la red hospitalaria por eventos de este fin de semana

La vocera cuestionó que, estas intervenciones representan un desconocimiento de la memoria de las víctimas y una forma de revictimización de quienes han sufrido los efectos del conflicto armado.

“Si mil veces los borran, mil veces los pintamos, porque no puede ser que se siga revictimizando a las víctimas del conflicto armado”, manifestó.

La integrante del movimiento social también señaló que, además del mural ‘Las cuchas tienen razón’, fueron borradas otras expresiones relacionadas con la defensa del páramo de Santurbán, el agua y las reivindicaciones de los movimientos feministas.

Podría interesarle: Herida estudiante de la Universidad Industrial de Santander, UIS al interior del campus

Frente a las razones de esta intervención, Villamizar aseguró que las organizaciones no han recibido una explicación oficial de la Alcaldía de Bucaramanga. Sin embargo, afirmó que, según información que han conocido, el borrado habría sido ordenado desde la autoridad municipal.

Desde los diferentes colectivos y organizaciones sociales han anunciado que las volverán a realizar los murales, aunque todavía no han definido una fecha para la actividad.

“Insistimos que los muros también cuentan nuestra historia y que el arte es una forma legítima de expresión y participación ciudadana. Embellecer la ciudad, no puede ser sinónimo de censurar”, se lee en uno de los comunicados de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nororiente.