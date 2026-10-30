Andrea Herrera, la escritora santandereana presenta su primera novela: los días de la flor blanca

Después de tres años de escritos, la santandereana Andrea Herrera presentó Los días de la flor blanca, su primera novela. Esta novela nació como un proyecto de su maestría y finalmente se convirtió en un libro. El lanzamiento oficial se realizó el pasado 2 de septiembre, durante la Feria del Libro de Bucaramanga.

La historia tiene como escenario la Mesa de los Santos y toma como inspiración la flor del café, un elemento que representa esos momentos de la vida que, aunque duran poco, pueden dejar recuerdos para siempre.

Andrea Herrera, autora del libro, explicó " Es una novela muy santanderiana, pero al mismo tiempo tiene un color que nos representa muy bien a todos los santanderianos, con un hilo conductor muy lindo que es el del café y la flor blanca, por supuesto, inspirada justamente este título en la flor del cafeto. Yo creo que los días de la flor blanca representan precisamente como esos momentos bellos de la vida que son efímeros."

¿De qué trata el libro?

Es una historia sobre el amor, la perdida y las decisiones que cambien el rumbo de una vida. A través de Helena, su protagonista, la autora construye un relato en el que aparecen los recuerdos de infancia, las relaciones familiares, el amor y las segundas oportunidades. Helena que es quien narra la historia y encuentra en su abuelo un refugio, la sabiduría, la conexión que trasciende inclusive la muerte. La novela también permite reconocer algunos de los paisajes y elementos característicos de Santander.

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Herrera, explicó " A veces huimos mucho del dolor casi que haciendo como si no existiera y creo que esto toca como fibras humanas con las que los lectores se pueden identificar y me parece un viaje increíble el que logramos después de que leemos una historia y nos conectamos y nos apropiamos"

Desde su publicación, Andrea ha participado en diferentes encuentros literarios en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, además de llevar su obra a la Feria Internacional del Libro de Nueva York.