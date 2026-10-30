Delegados del BID, la CAF y el PNUD, conocieron los modelos de protección a la niñez de Medellín

Medellín

Más de 500 líderes de 250 organizaciones filantrópicas y empresariales se reunieron en Medellín, donde conocieron estrategias que se adelantan en esta ciudad para proteger a la niñez.

Los asistentes pudieron conocer programas sociales que brindan entornos protectores a los niños y adolescentes en las instituciones educativas y los hogares.

La trayectoria del trabajo que han desarrollado Buen Comienzo y Tejiendo Hogares se presentó durante este encuentro, que permitió además visitar instituciones educativas y lugares donde se ejecutan estas estrategias.

Organismos multilaterales participantes

Delegados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), participaron de este encuentro; así mismo, representantes de fundaciones internacionales como Rockefeller, Ford y Jacobs.

Experiencias en terreno

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, lideró un recorrido por la Institución Educativa Mater Dei, donde los delegados nacionales e internacionales conocieron las metodologías de Tejiendo Hogares para fortalecer los vínculos familiares y prevenir las violencias.

En esta visita conocieron los espacios de formación con familias, cuidadores y estudiantes, en los que el arte y la expresión son herramientas para promover el cuidado y la protección.

La primera dama de Medellín explicó que “el propósito de este recorrido es que ellos pudieran ver de primera mano cuáles son todas esas estrategias que desplegamos desde Tejiendo Hogares. Allí tuvieron la oportunidad de conocer todo el tema de prevención de las violencias sexuales, también el de herramientas y fortalecimiento de las familias y de las relaciones familiares”.

Por su parte, 17 representantes de diversas fundaciones participantes visitaron el Jardín Infantil Mamá Chila en Moravia; allí Buen Comienzo presentó su ecosistema de primera infancia en Medellín, que transforma las experiencias de aprendizaje y cualifica a las agentes educativas, junto a sus aliados aeioTu y United Way Colombia, con el objetivo de visibilizar el modelo de innovación pedagógica.

Desde el despacho de la primera dama explicaron que este tipo de experiencias permiten conectar, compartir y aprender de esos proyectos que logran fortalecer el tejido social en los diferentes territorios.

Balance de Tejiendo Hogares

La estrategia Tejiendo Hogares ha logrado impactar a 303.772 familias y personas, con corte al 30 de agosto de 2026.

Agregó Margarita María Gómez, primera dama de Medellín, que “para transformar una ciudad también tenemos que llegar de las fachadas hacia adentro. Trabajamos de la mano de las familias, los colegios, las comunidades y las empresas para fortalecer los vínculos y prevenir las violencias”.

Jornada académica

En el Forum de la UPB, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la primera dama abrieron la jornada académica ante directivos de fundaciones familiares, empresas y agencias globales de inversión social.

El mandatario destacó la necesidad de articular el esfuerzo público con la inversión privada de impacto, canalizando recursos estratégicos para fortalecer la educación, la atención integral a la infancia y la reconstrucción comunitaria.

En el encuentro participó la directora de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, Cristina Zambrano, quien destacó que la filantropía y la cooperación internacional hoy exigen esquemas sofisticados y horizontales.

Para la directora, “ya no se trata de pedir asistencia, sino de generar alianzas donde la confianza institucional y la rigurosidad técnica son el verdadero puente. Espacios como este nos permiten alinear la visión de grandes donantes con las prioridades reales de nuestros ciudadanos, atrayendo capital estratégico y conocimiento que aceleren transformaciones estructurales y generen capacidades sostenibles para la ciudad”.

El objetivo era mostrar que la capital antioqueña “no actúa como un mero receptor asistencial, sino como un socio confiable con capacidad técnica, gobernanza y metodologías basadas en evidencia, preparado para coinvertir y cocrear soluciones escalables frente a desafíos críticos como la protección infantil, la educación y el desarrollo territorial”, explicaron desde la Alcaldía de Medellín.