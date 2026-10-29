La Contraloría de Medellín halló una presunta irregularidad en EPM de $700 mil millones por Afinia

Medellín

La Contraloría de Medellín informó sobre el hallazgo de una presunta irregularidad en EPM en la compra de Afinia y los recursos que en investigación son más de 700 mil millones de pesos. Cabe recordar que este negocio se selló en septiembre de 2020 en la administración de Daniel Quintero.

Según el ente de control distrital, el hallazgo fiscal investigado es porque EPM dejó de percibir $739.562 millones de pesos las vigencias 2024 y 2025 por $509.238 millones y $230.324 millones, respectivamente.

“De acuerdo con el Contrato de Compraventa de Acciones firmado el 30 de marzo de 2020, se estableció formalmente que el incumplimiento en los indicadores de recaudo (fijado de referencia en 81,33%) constituía un Efecto Material Adverso (EMA). Durante el seguimiento previo al cierre, se constató la desviación en dicho indicador, hecho que facultaba contractualmente a EPM para abstenerse de concretar la transacción sin asumir costos o penalizaciones”, reportó la Contraloría.

Agrega la entidad que la ejecución del contrato fue continuada durante dos años, es decir, hasta el 2022, que habría contemplado una transición de servicios.

“Con la confirmación de este hallazgo, se dará traslado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital de Medellín, para que adelante los trámites correspondientes en aras de salvaguardar el patrimonio de los Medellinenses”.

El informe agrega que la decisión de la inversión de tallada se tomó en un momento de mayor presión para EPM ante el COVID-19 y la contingencia de Hidroituango, pero que además fue una decisión autónoma.