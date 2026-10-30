Declaran responsable a la policía porque un hombre perdió un ojo en las manifestaciones del 2021

Medellín

Héctor Alexis Alzate Quintero y su pareja sentimental el pasado 28 de junio de 2021 salieron a conseguir un control para su televisor al centro de Medellín; ese día se había convocado una protesta en medio del denominado estallido social. Aunque la investigación determinó que él no hacía parte de la actividad, sí fue víctima directa de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Según la denuncia, cuando se inicia la confrontación, él y su esposa tratan de ponerse a salvo, pero en medio del caos fue impactado en el ojo, al parecer, con un gas lacrimógeno lanzado por la policía; de inmediato fue llevado a un centro médico para su atención. Luego de varias cirugías, el diagnóstico indicó que tenía pérdida del globo ocular.

Demanda

En el 2023, el señor Héctor Alzate decidió demandar al Estado por el daño irreparable que sufrió “la Junta Médico Laboral IPS de Calificación y Reintegro Laboral, en donde se estableció que el señor Héctor Alexis Alzate Quintero presenta una pérdida de capacidad laboral del 30,10%”; por esta razón, el juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín declaró responsable al Estado y la Policía Nacional.

“De allí que, si bien es cierto, los miembros del ESMAD actuaron con plenas facultades legales para restablecer el orden público, en este caso puede constatarse que se presentó un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, pues el agente que le disparó al señor Héctor Alexis Alzate Quintero lo hizo, con dirección a su rostro”, señala el fallo y agrega que en ese momento el agredido no representaba ningún riesgo para el uniformado que le disparó.

Por esta razón, el demandante y el núcleo familiar recibirán una indemnización por parte del Estado.