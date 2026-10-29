Este jueves, 29 de octubre, arranca Colombia Travel Expo 2026 en Plaza Mayor Medellín

Medellín

Este jueves, 29 de octubre, arranca en Medellín una feria de alto impacto para el sector del turismo, Colombia Travel Expo 2026, evento organizado por Cotelco Antioquia y que busca durante tres días mostrar la riqueza de destinos que tiene nuestro país.

Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, explicó que “Colombia Travel Expo no solo es una feria de turismo: es una plataforma para conectar territorios, generar negocios y contribuir a la reactivación económica a través del turismo”.

En este espacio se muestran los diferentes destinos turísticos del país, con su riqueza cultural, los negocios, las experiencias y características de cada región colombiana.

Novena versión de esta feria

Esta feria llega a su novena versión, con la exposición de promotores de turismo, entidades territoriales, alcaldías, organizaciones culturales, que en 400 stands entregarán una oferta a los asistentes para que visiten sus regiones.

La programación

Durante los tres días de feria, además de la exposición que tendrán las entidades desde los stands, habrá espacios de negocios, conocimiento y cultura.

En estos espacios se reunirán empresarios, profesionales del sector y viajeros para promover la diversidad turística de Colombia.

La rueda de negocios tendrá una agenda de 4.500 citas ya concertadas entre comerciantes, expositores y compradores, buscando alianzas y acuerdos que contribuyen al desarrollo del turismo nacional.

Hay una expectativa de negocios que superan los 45 mil millones de pesos en esas ruedas de negocios.

Habrá encuentros ágiles para la presentación de productos y servicios y que amplían las redes de contacto, propiciando más de 4.000 interacciones de relacionamiento entre los más de 1.500 expositores de la industria.

También se desarrollará el sexto Encuentro Académico de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, “El turismo 5.0 y la humanización del servicio”.

La agenda mostrará las tendencias y diversidad de las regiones colombianas.

Turismo como dinamizador de la economía

Con el trabajo articulado entre las diferentes entidades y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia recibió 1.584.378 visitantes no residentes durante el primer trimestre de 2026; además, en ese mismo periodo, el país registró USD 3.146 millones en divisas por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros, un crecimiento del 9,4 por ciento frente al primer trimestre de 2025.

En ese sentido, la feria pretende visibilizar la oferta nacional, fortalecer los vínculos entre los actores de la cadena turística e incentivar el descubrimiento de los destinos colombianos.

Los participantes

En esta feria hay representantes de hoteles, agencias de viajes, operadores y otros actores del sector, quienes presentarán su oferta y conectarán con visitantes interesados en descubrir nuevas experiencias y planear sus próximos viajes.

El destino invitado

Para esta novena versión de Colombia Travel Expo 2026 se tiene como destino invitado a la ciudad de Cartagena, con su riqueza histórica, cultural y turística.

Allí se destacarán los atractivos de la ciudad y su oferta de experiencias, además de fortalecer el intercambio con otros destinos y empresarios del país.

Mi Tierra Querida

Es el concepto que tiene esta versión de la feria, invitando a los colombianos y visitantes a reconocer la diversidad de su territorio, acercarse a nuevas propuestas turísticas y conectar con quienes hacen posible el desarrollo de esta industria turística en el país.