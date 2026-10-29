Congresistas de EE.UU. piden a Marco Rubio frenar el apoyo a la fumigación aérea de coca en Colombia

Un grupo de miembros del Congreso de los Estados Unidos envió una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio, expresando su profunda preocupación por los planes de reanudar la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia.

Los legisladores manifestaron su oposición a que el gobierno estadounidense brinde cualquier tipo de apoyo financiero o logístico a este programa, argumentando que “no ha demostrado ser eficaz” para reducir los cultivos a largo plazo y representa una amenaza para la salud humana y los ecosistemas.

La controversia se remonta a 2015 año en que la Corte Constitucional de Colombia prohibió la fumigación de áreas tras la advertencia de la OMS que clasificó al glisato como “probablemente carcinógeno para los humanos”.

A pesar de los estrictos requisitos impuestos por la Corte Constitucional para reactivar la medida, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca implementar un proyecto político. Según indica el documento, este plan inicial afectaría a 1.000 hectáreas en Putumayo, con la meta posterior de erradicar 330.000 hectáreas de coca. Esta última cifra supera las estimaciones de la ONU sobre el total de tierra cultiva en el país.

Ante este riesgo, el pasado 12 de septiembre, un tribunal administrativo de Mocoa suspendió temporalmente el proyecto piloto al considerar que no se ha proporcionado la información suficiente ni se han cumplido las condiciones de la Corte Constitucional.

La presión ejercida por la administración Trump

Los congresistas que firmaron la carta, entre ellos Mark Pocan, Rashida Tlaib y James P. McGovern, criticaron la presión ejercida por la administración de Donald Trump para retomar esta política. Asimismo, denunciaron el “desmantelamiento ilegal” de la USAID por parte de la administración estadounidense.

Los firmantes otorgaron un plazo hasta el 13 de noviembre de 2026 para que el secretario Rubio responda sobre el apoyo de Estados Unidos a estas fugaciones y los compromisos financieros asumidos.

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