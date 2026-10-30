Tragedia en Puerto Colombia: dos integrantes de una familia murieron en la guerra de Ucrania

Una tragedia enluta a una familia del barrio Loma de Oro, en Puerto Colombia, luego de que dos de sus integrantes murieran en Ucrania. Se trata de Camilo Bustillo y su primo José Manuel Segrera, cuyas muertes, ocurridas en medio del conflicto armado, han sumido a sus seres queridos en el dolor.

La pérdida más reciente es la de Camilo Bustillo, quien viajó a territorio ucraniano en busca de mejores oportunidades. Su fallecimiento se suma al de José Manuel Segrera, ocurrido el pasado 26 de agosto, en circunstancias similares.

La muerte de ambos jóvenes ha golpeado profundamente a sus familiares, que ahora enfrentan una nueva dificultad: conseguir que los restos de Camilo regresen a Colombia para darle el último adiós en su tierra natal.

Piden ayuda para repatriar los restos de Camilo

Ante esta situación, Virginia Segrera, tía de Camilo, hizo un llamado público a las autoridades para lograr la repatriación del cuerpo del joven.

“Hay una madre destrozada que a lo mejor no verá el cuerpo de su hijo. Ayúdenos, por favor, a la familia Bustillo Segrera a traer el cuerpo de Camilo Bustillo”, manifestó.

“Mis sobrinos salieron a esa guerra y solo ellos decidieron eso. Creo que con eso no le están haciendo, no le hicieron daño a nadie, solamente a su madre y a su padre”, expresó.

En su pronunciamiento, Segrera contó que Camilo estudiaba Derecho y estaba cerca de convertirse en abogado. Según indicó, el joven había viajado con la intención de encontrar mejores oportunidades, una decisión que ahora deja a su familia sumida en el dolor.

“Los muchachos salieron a buscar una vida diferente. ¿O alguien me puede decir que hay oportunidades para los chicos? Estudien o no estudien, no tienen oportunidades”, manifestó.

La muerte de Camilo, sumada a la de su primo José Manuel, deja a esta familia de Puerto Colombia enfrentada a una tragedia marcada por dos pérdidas en Ucrania.

Mientras sus seres queridos intentan sobrellevar el duelo, mantienen el llamado a las autoridades y a la comunidad para que los ayuden a repatriar los restos de Camilo y permitir que su familia pueda despedirlo en Colombia.

Este jueves la Cancillería informó que tiene reportes de 256 colombianos fallecidos en el marco del conflicto (162 casos con información recibida desde Ucrania y 94 desde la Federación de Rusia) y 973 colombianos reportados como desaparecidos (676 en Ucrania y 297 en Rusia).