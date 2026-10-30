Policía despliega operativos en Barranquilla para frenar rodadas ilegales de motocicletas

La Policía Metropolitana de Barranquilla reforzó los controles de seguridad en diferentes sectores de la ciudad y su área metropolitana para prevenir las rodadas ilegales de motocicletas durante las celebraciones del fin de semana. Las autoridades buscan evitar concentraciones que puedan generar desórdenes, afectar la movilidad o poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

El dispositivo de seguridad se concentra en puntos como el suroccidente de Barranquilla, La Cordialidad, el barrio Siete de Abril, la avenida Circunvalar, el corredor de la calle 17, Simón Bolívar, Villa San Pedro, El Bosque y Las Malvinas, entre otros sectores identificados por las unidades de inteligencia.

En los operativos participan integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Grupo de Intervención Unipol y unidades especializadas en control de disturbios, que adelantan labores de vigilancia, prevención e identificación de posibles concentraciones de motociclistas.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana, coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, indicó que las acciones se realizan en coordinación con la Alcaldía de Barranquilla y que se mantendrán activas para anticipar cualquier situación que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana.

La institución también pidió a los ciudadanos informar sobre la organización de estas actividades ilegales a través de la línea de emergencias 123 o la línea contra el crimen 317 896 5523. Los controles se extenderán a los municipios del área metropolitana.