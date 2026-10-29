Unión Europea liberará reservas de hidrocarburos para estabilizar valor de combustibles

Once naciones del bloque inyectarán al mercado 42 millones de barriles para evitar que el valor de combustibles siga escalando. (Foto: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Once países de la Unión Europea pondrán en el mercado unos 42,6 millones de barriles de su reserva estratégica de hidrocarburos, casi la mitad de diésel, tras un acuerdo en el marco del G7, según un comunicado.

“Se extraerá un volumen de 42,6 millones de barriles de las reservas estratégicas de la UE de aquí a finales de enero de 2027, de los cuales 20,5 millones de barriles serán de diésel”, precisó este comunicado firmado por 11 países de la UE.

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“Estamos tratando de estabilizar en la medida de lo posible los mercados de diésel ante la llegada del invierno”, afirmó por su parte el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, al término de una reunión de los ministros de Energía de la UE en Luxemburgo.

Los precios de la energía se han disparado desde la guerra en Irán, y el litro de diésel supera en las gasolineras los 2,30 euros (2,57 USD) en varios países de la UE.

Preocupados por esta situación, y bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, los países occidentales del G7 decidieron a principios de octubre extraer de sus reservas “hasta 100 millones de barriles” de diésel y petróleo bruto “en los cuatro próximos meses”, con la esperanza de aliviar la presión sobre los precios en las gasolineras.

La UE aseguró el jueves que se toma en serio el impacto de la crisis en el bolsillo de los europeos, aunque sin mostrar inquietud por el abastecimiento.

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Los países que se comprometieron (Alemania, Francia, Grecia, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Letonia, Suecia, Países Bajos e Italia) no son todos miembros del G7, pero sí de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que también había pedido recurrir a las reservas estratégicas antes del invierno boreal.