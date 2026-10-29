Avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana apoyó despliegue militar de El Salvador en Haití

Un avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), identificado con la matrícula FAC1005, realizó un vuelo de apoyo logístico entre San Salvador, El Salvador, y Puerto Príncipe, Haití, para transportar personal militar y equipos salvadoreños que participan en las operaciones contra las bandas criminales que mantienen bajo su control amplias zonas del país caribeño.

El desplazamiento se habría realizado el martes 27 de octubre y fue reportado por medios internacionales y plataformas de seguimiento de vuelos militares. El Hércules aterrizó en el aeropuerto Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, después de aproximadamente cuatro horas de trayecto.

El despliegue salvadoreño en Haití continuará aumentando y superará los 2.000 militares, según confirmó este miércoles el Gobierno de Nayib Bukele, luego de una conversación telefónica entre el mandatario y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

El incremento de tropas está relacionado con la búsqueda y rescate de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños que hacen parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Los integrantes de la misión internacional permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que se movilizaban fue atacado por hombres armados en las afueras de Puerto Príncipe, capital haitiana.