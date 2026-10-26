EPM aclara que racionamiento de gas el fin de semana en el Valle de Aburrá fue por fallas nacionales

Medellín

El gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, aclaró que el racionamiento de gas ocurrido la semana pasada en el Valle de Aburrá no fue por fallas de EPM, sino del sistema de transporte nacional. El combustible que recorre el país desde Cartagena y La Guajira se conecta con la red local en Cepsatopol, Puerto Berrío.

El problema técnico se originó porque algunos clientes o ciudades consumieron más gas del presupuestado, despresurizando la tubería que abastece a la región. Ante esta baja presión, EPM debió desconectar el consumo industrial y de grandes clientes durante el fin de semana para proteger el sistema.

Normalización y retos estructurales

Tras recuperarse la presión, el servicio comenzó a normalizarse, aunque el directivo advirtió que hoy y mañana son días críticos para garantizar la estabilidad en el suministro.

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Finalmente, el gerente explicó que EPM opera con un sistema radial dependiente de un solo gasoducto. Aunque existen alternativas como combustibles líquidos o carbón, estas son más costosas y aumentan las emisiones, restando competitividad a la industria.