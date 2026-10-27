Más que una elección, Netanyahu enfrenta un plebiscito a su gobierno

Benjamín Netanyahu llega a estas elecciones como el primer ministro que más tiempo ha gobernado Israel. Casi 19 años. Gobernó entre 1996 y 1999, luego entre 2009 y 2021, y volvió al poder a finales de 2022, al frente de la coalición más a la derecha en la historia israelí.

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Pero esta elección para él no es como las anteriores; esta tiene sabor a plebiscito. Los israelíes con su voto determinarán si aprueban o no todas sus acciones tras el doloroso ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la guerra que Netanyahu desató no solo en Gaza, sino también en Líbano, Irán, Siria y Yemen.

Para conseguir el favor de los votantes, ha prometido que mientras esté en el cargo no habrá Estado palestino y, además, se comprometió a derrocar al régimen de Irán. También ha acelerado el proceso de colonización de Cisjordania y ha expandido las fronteras de Israel a costa del Líbano y Siria. Cuenta con el respaldo público de Donald Trump, que lo califica como un gran socio contra Irán.

De hecho, su mayor argumento es la amenaza iraní, como lo afirmó en su evento de cierre de campaña: “desde el fondo de mi corazón les digo que la oposición no va a cancelar, no va a eliminar el programa nuclear de Irán”.

Pero no todo es altruismo hacia el pueblo de Israel. Tres circunstancias difíciles le animan a seguir buscando el poder: el juicio por corrupción que comenzó en mayo de 2020, reescribir a cómo dé lugar el relato de lo ocurrido el 7 de octubre —más aún ante las recientes revelaciones sobre supuestas advertencias que recibió antes del ataque y ante las cuales no reaccionó— y la acusación de la Corte Penal Internacional por la ofensiva contra el pueblo palestino en Gaza.

Netanyahu sabe que esta elección no será fácil. Es imposible que su coalición complete los votos necesarios para tener la mayoría absoluta en el Knesset. Y si logra la mayoría simple, tendrá que negociar los votos necesarios para garantizar su nominación. Un hecho poco evidente, pues los votos sobrantes corresponden a los partidos de los árabes israelíes.

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