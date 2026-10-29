Triple A refuerza medidas para garantizar el agua en Barranquilla ante el fenómeno de El Niño

La empresa Triple A anunció que mantiene acciones de prevención y monitoreo para proteger el abastecimiento de agua potable en Barranquilla y otros municipios del Atlántico donde presta sus servicios, ante la llegada del fenómeno de El Niño. La compañía busca garantizar la continuidad del servicio frente a las posibles afectaciones en las fuentes hídricas.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), existe un 83% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. Aunque actualmente se registra la segunda temporada de lluvias, las autoridades advierten que El Niño puede generar precipitaciones por debajo de los promedios históricos en diferentes regiones del país.

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Ante este panorama, Triple A informó que realiza seguimiento permanente a las condiciones de las fuentes de abastecimiento, consulta los reportes técnicos del IDEAM y mantiene coordinación con las autoridades ambientales. También adelanta acciones operativas para preservar las condiciones de captación y evitar afectaciones en la prestación del servicio.

Llamado a adoptar hábitos de ahorro

La empresa hizo un llamado a los usuarios para adoptar hábitos de ahorro, como tomar duchas cortas, cerrar las llaves mientras se cepillan los dientes, reparar fugas y utilizar baldes en lugar de mangueras para lavar vehículos. Asimismo, recomendó reutilizar el agua cuando sea posible y reportar los desperdicios o fugas en espacios públicos a través de la línea 116.

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Triple A recordó que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida y que las medidas de ahorro deben mantenerse incluso durante las temporadas de lluvia, como parte de la preparación de Barranquilla y los municipios del Atlántico frente a la variabilidad climática.