Triple A y Unisimón forman a 70 cuidadores en Barranquilla con diplomado integral

Fortalecer las capacidades de quienes dedican su tiempo al cuidado de otras personas es el objetivo de un nuevo diplomado que se desarrolla en Barranquilla. La iniciativa, liderada por la Alcaldía Distrital y la Fundación Triple A, con el respaldo académico de la Universidad Simón Bolívar, beneficiará a 70 cuidadores durante cinco meses de formación.

El proyecto surgió de la experiencia de María Antonia Brochero, directora de Asuntos Procesales de Triple A, quien durante años acompañó a su madre en su proceso de enfermedad de Alzheimer. A partir de esta vivencia identificó las dificultades emocionales, físicas y familiares que enfrentan quienes asumen la responsabilidad de cuidar a otras personas.

Mejorar la calidad del cuidado

El diplomado contempla cinco módulos enfocados en cuidado básico en salud, bienestar emocional, estimulación cognitiva, derechos y cuidado humanizado, además de habilidades prácticas para la atención diaria. La formación busca ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad del cuidado y, al mismo tiempo, proteger el bienestar de quienes lo ejercen.

Desde la Alcaldía de Barranquilla destacaron la importancia de este acompañamiento, especialmente porque el 86% de las personas cuidadoras identificadas en la ciudad son mujeres. La Administración distrital señaló que estos espacios contribuyen a visibilizar su trabajo y reconocer las necesidades de quienes, en muchos casos, dejan de lado sus propios proyectos de vida para atender a sus familiares.

Por su parte, la Fundación Triple A resaltó que el proyecto nació a través de Innova Social, su programa de iniciativas con impacto comunitario, y destacó la articulación con la Alcaldía y la Universidad Simón Bolívar. Con esta alianza, las entidades buscan fortalecer la formación de los cuidadores y promover una cultura de reconocimiento, acompañamiento y bienestar para quienes dedican su vida al cuidado de otros.