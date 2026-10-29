Concejo de Barranquilla aprueba presupuesto de $9,25 billones para 2027: así se distribuirá

El Concejo Distrital de Barranquilla aprobó el presupuesto general de rentas y gastos para 2027, que asciende a $9,25 billones, lo que representa un incremento del 19,7 % frente al de 2026. Del total aprobado, $7,36 billones, equivalentes al 79,5 %, se destinarán a inversión en proyectos y programas para la ciudad, con prioridad en sectores como educación, salud, seguridad y bienestar social.

Entre las principales asignaciones se encuentran educación, con $1,75 billones, y salud y protección social, con $1,73 billones. También se destinarán $792.258 millones a vivienda, ciudad y territorio; $688.933 millones a transporte, y $605.106 millones a ambiente y desarrollo sostenible.

Distribución general de los recursos

En materia de seguridad, el presupuesto contempla $139.124 millones para el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por su parte, inclusión social y reconciliación recibirá $310.694 millones; deporte y recreación, $184.196 millones, y cultura, $51.385 millones.

La distribución general de los recursos contempla, además de los $7,36 billones para inversión, $593.843 millones para funcionamiento, $949.679 millones para el servicio de la deuda y $350.130 millones para los establecimientos públicos. La financiación provendrá de ingresos tributarios del Distrito, transferencias nacionales y recursos de capital, entre otras fuentes.

Durante el estudio del proyecto participaron los 21 concejales y más de 25 funcionarios de la Administración distrital, quienes presentaron las necesidades y prioridades de cada dependencia. La Secretaría de Hacienda señaló que se realizaron ajustes para fortalecer la inversión social, atender a la población de los estratos 1, 2 y 3 y mejorar la asignación de recursos para el Cuerpo de Bomberos.