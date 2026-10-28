Atentados en Cúcuta y ejercicios militares con EE. UU.

La crítica situación de orden público en Cúcuta, el atentado de esta mañana cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander y el asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos fueron los temas de análisis de los panelistas en Hora 20. Además discutieron sobre la llegada de 300 militares de Estados Unidos a Colombia para adelantar ejercicios de entrenamiento.

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Lo que dijeron los panelistas

Jairo Libreros, abogado, analista en seguridad y profesor universitario, puso la lupa sobre el poder que han ganado los grupos armados ilegales en territorio colombiano. “Hay que tener en cuenta la capacidad que tiene el ELN de copar el territorio. El ELN está preparando su retaguardia, que vuelve a Colombia y nos traslada un problema gravísimo”, explicó Libreros.

“Si no logramos convertir a Cúcuta en un centro capaz de dominar la toma de decisiones de seguridad, esto que estamos viendo hoy simplemente será el abrebocas de lo que va a ser una deriva criminal”, añadió el experto.

José David Riveros, exsecretario de Gobierno de Bogotá, consultor y abogado, sostuvo que “en Cúcuta se está ampliando la relación entre la política y la criminalidad. Se mezclan 4 factores, la frontera, el Catatumbo, la presencia de bandas criminales y la actividad criminal que no se ha podido resolver. El Gobierno tiene el reto de garantizar la seguridad de los candidatos, para no repetir lo que pasó con Miguel Uribe”.

Además, indicó que “hay una reconfiguración permanente de los grupos armados. Hoy estamos hablando de un departamento como Norte de Santander, que tiene más de 26 bandas criminales que se reconfiguran a sí mismas cada vez que caen cabecillas. Aquí hay una pelea entre grupos armados por las rentas ilícitas como la minería ilegal y los cultivos de droga”.

Clara Elvira Ospina, periodista, columnista y directora del medio Epicentro TV, señaló que “este país, que tuvo una inteligencia modelo para luchar contra la criminalidad, se ha dado el lujo de desarticular unidades que eran muy importantes y ahora tenemos todos los factores desestabilizadores en Norte de Santander, en la frontera”.

“Una cosa es una operación simulada y otra es una operación combinada. Yo me pregunto qué pasaría si llega a caer un militar estadounidense en una operación combinada en Colombia”, advirtió Ospina.

Ervyn Norza, oficial superior en retiro activo de la Policía Nacional y Doctor en Ciencia Política con énfasis en Seguridad y Policía de la Universidad de Los Andes, aseguró que “en Norte de Santander tenemos dificultades con la fuerza pública, las llamadas economías de guerra, el secuestro y el terrorismo. No hay que militarizar ciudades, hay que hacer operaciones militares”.

También expresó la importancia de potenciar la cooperación regional en materia de seguridad. “Se requiere un mecanismo en la región para el intercambio y fortalecimiento de fuerzas militares, ya sea el Escudo de las Américas u otro mecanismo”, apuntó Norza.